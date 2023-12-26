Красиво и с блестинками: в сети показали детонацию на БДК "Новочеркасск" после удара (видео)

Корабль после удара занялся, а после этого на нем произошла детонация и масштабный взрыв в ярких цветах.

В оккупированном Крыму жители Феодосии успели заснять детонацию боеприпасов после попадания в большой десантный корабль "Новочеркасск" Черноморского флота РФ. Видео обнародовали в сети.

"Феодосия. Попадание в "Новочеркасск", — лаконично прокомментировали событие админы группы.

На опубликованных кадрах видно, что корабль уже горит, можно предположить после первого попадания. Далее раздается очень мощный взрыв, а в небо поднимается большой огонь со "снежными блестками" по краям, который затем превращается в белое блестящее облако с огненными вспышками.

"Охренеть. Сюда обломки летят. Жарко аж сюда. Ни ф*га себе", — комментируют мощный фейерверк женские голоса за кадром.

Ракетный удар по "Новочеркасску": что известно

В ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму в порту Феодосии прогремели взрывы. В результате ракетной атаки повреждения получил еще один корабль ЧФ РФ БДК "Новочеркасск". Командование Воздушных сил также предполагает, что БДК "Новочеркасск" мог перевозить ударные дроны-камикадзе Shahed.

Минобороны РФ, пишут СМИ, подтвердило информацию об ударе ВСУ по большому десантному кораблю "Новочеркасск". В ведомстве утверждают, что БДК получил повреждения в результате атаки авиационными управляемыми ракетами. Минобороны также сообщает, что украинские Су-24, которые осуществили пуск ракет, якобы были уничтожены.

В ОК "Юг" сообщили, что поражение большого десантного корабля "Новочеркасск" РФ в порту Феодосии привело к длительной детонации боеприпасов и большому пожару.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, большой десантный корабль "Новочеркасск" уже получал "предупреждение от Вселенной", когда получил повреждения в порту оккупированного Бердянска 24 марта 2022 года.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что на борту корабля были БПЛА Shahed, которые РФ использует для атак на украинские города", — говорится в сообщении.