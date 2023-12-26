Уничтожение БДК "Новочеркасск": Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии

Украинское командование, комментируя операцию в Крыму, утверждает, что детонация корабля вызвана не просто топливом или боекомплектом самого корабля, а важным грузом, который предназначался для ВС РФ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту страны Владимиру Путину о повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск" в порту Феодосии, которое произошло ночью 26 декабря. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, глава Кремля Владимир Путин уже проинформирован об операции Сил обороны в Крыму и ударе по БДК "Новочеркасск".

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк уточнила, что заметная детонация корабля "Новочеркасск" вызвана не просто топливом или боекомплектом самого корабля, а важным грузом.

В российском Минобороны подтвердили повреждения корабля "при отражении удара ВСУ". Сообщается, что при этом были сбиты два украинских Су-24, которые запустили по порту крылатые ракеты.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, сообщая о поражении БДК "Новочеркасск", отметил, что задействовалась авиация.

В утренней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что удар наносился крылатыми ракетами.

Телеграм-канал "Мэш" со ссылкой на местных жителей написал о "громких хлопках" и клубах дыма в районе феодосийского порта. Автомобильное движение по Крымскому мосту на некоторое время останавливалось.

Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке Сил обороны Украины по территории порта в Феодосии. По его словам, погиб один человек, двое ранены. "Повреждения получили шесть зданий – в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых", — говорится в публикации.

На месте работают все профильные службы, уточнил он.

Напомним, что уничтоженный корабль перевозил ударные дроны Shahed.

Также сообщалось, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о том, как именно ВСУ нанесли удар по российскому кораблю. По его словам, заявления ВС РФ о якобы двух уничтоженных украинских Су-24 во время атаки на десантный корабль в Крыму не соответствуют действительности.