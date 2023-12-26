На вооружение иранских ВМС поступили дальнобойные крылатые ракеты Talayieh (фото)

Эксперты отмечают, что Talayieh является представителем семейства ракет Soumar/Howeizeh, которые создавались с использованием технологий советских крылатых ракет большой дальности Х-55.

Военно-морские силы Ирана приняли на вооружение крылатые ракеты дальнего радиуса действия Talayieh. Как сообщило 24 декабря информационное агентство Tasnim, дальность полета ракеты достигает 1000 км.

Контр-адмирал иранских ВМС Шахрам Ирани заявил, что ракета стратегического комплекса Talayieh является "умной" и может менять цель вв время полета.

"Talayieh — это умная крылатая ракета с дальностью полета более 1000 километров, которая может менять курс во время полета и выбирать новую цель, прежде чем поразить ее", — сказал военачальник.

Стенд с изображением крылатой ракеты Talayieh

Эксперты "Милитарного" отметили, что ракета комплекса Talayieh внешне похожа на ракету Abu Mahdi, которую этим летом приняли на вооружение ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Предположительно, это один и тот же тип ракет, но получивший имеющие отличное название в разных военных структурах Ирана.

В частности ракета Abu Mahdi — это вариант ракеты иранского семейства крылатых ракет Soumar/Howeizeh наземного базирования. Оружие получило возможность поражать как стационарные наземные цели, так и корабли и другие надводные цели.

Иранская крылатай ракета Abu Mahdi

Также эксперты отмечают, что семейство иранских Soumar/Howeizeh разрабатывалось на основе технологий, с помощью которых создавалась советская ракета большой дальности Х-55. Для поражения надводных целей ракета оснащена боевой головкой с системой радиолокационного самонаведения, при этом информацию о расположении цели ракета может получать во время полета.

"Скорее всего, аналогичные способности имеет и ракета Talayieh, которая в декабре 2023 года поступила на вооружение ВМС Ирана", — предположили специалисты.

Ранее сообщалось, что в Иране якобы появился завод по производству военно-транспортных самолетов Simorgh. Эти машины фактически являются украденной копией украинского самолета Ан-140, так как украинская сторона не давала разрешения на реинжениринг гражданского самолета.