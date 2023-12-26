Не делали запрос на 500 тысяч: Залужный выступил с заявлением о мобилизации в Украине (видео)

По словам главнокомандующего ВСУ, военное командование сформировало приблизительную цифру по набору в армию на следующий год, но запросов относительно конкретного количества в Кабмин или Раду не подавало.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военное командование не делало запрос о мобилизации 400-500 тысяч украинцев, а лишь сформировало приблизительную цифру боеприпасов, вооружения и человеческого ресурса на следующий год. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

"Начнем с того, что военное командование не делало ни единого запроса на какие-либо цифры", — сказал Залужный.

По его словам, военное командование лишь выполняет функции защиты своего государства и, соответственно, формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе.

"Что касается такой цифры, мы ее сформировали, учитывая покрытие текущего некомплекта, возникшего формирования новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение года", — отметил генерал.

Напомним заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й ОШБр Алексей Тарасенко 22 декабря рассказал, что на Бахмутском направлении наблюдается нехватка личного состава ВСУ, а средний возраст бойцов составляет 50 лет. По его словам, подразделения, которые держат данный участок фронта, истощены и обескровлены, поэтому вопрос проведении существенной мобилизации очевиден.

Ранее сообщалось, что начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что электронный реестр военнообязанных "Оберіг" функционирует, однако он не имеет синхронизации с другими государственными реестрами.