Неудачный штурм врага: в 14-й бригаде ВСУ показали, как уничтожили танки РФ (видео)
Воины волынской бригады сумели зафиксировать вражескую бронетехнику, которую российские оккупанты пытались спрятать, и впоследствии обезвредили.
Бойцы 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого ликвидировали российские танки оккупантов. В Facebook подразделения опубликовали подробности.
На видео можно увидеть, что украинские защитники зафиксировали вражескую бронетехнику врага. Княжеские воины ко всему подходят креативно и масштабно. Технику, которую захватчики пытались спрятать, было успешно ликвидировано.
"Кутью съели, вражеские танки уничтожили!" — говорится в сообщении.
14 бригада ВСУ на фронте
Воины 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого 1 декабря уничтожили штурмовую группу оккупантов. Российская пехота также пыталась пройти дальше, скрываясь среди деревьев, но украинские воины зафиксировали их передвижение.
Также бойцы 24 ноября ликвидировали российскую технику и личный состав оккупантов. Бойцы показали, как ликвидировали миномет 120-мм калибра. Уничтожено было и БМП с пехотой и танк, КАМАЗ и автомобиль.
16 ноября подразделение сумело остановить наступление российской тяжелой бронетехники. Бойцы волынской бригады применили ПТРК Javelin и поразили первую БМП, а другая — наехала на мину. Экипаж вражеского танка, увидев это, пытался убежать.
Напомним, в августе 14 бригада уничтожила САУ 2С19 "Мста-С". Техника российских захватчиков была расположена среди густой растительности, но ее удалось ликвидировать. Результаты работы подразделения с Волыни оценил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.