Ужесточение мобилизации: в Минобороны не ответили, откуда будут брать деньги (видео)

В следующем году в Украине планируют усилить мобилизацию. В Минобороны не говорят, откуда будут брать деньги для экипировки дополнительных бойцов, однако у них все спланировано.

В Украине предлагают дополнительно мобилизовать 500 тысяч человек. В частности, на комплектование военных нужны дополнительные средства. В Минобороны не раскрывают деталей, однако говорят, что "все спланировано". Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, сообщает "Радио Свобода".

На вопрос журналистов о том, откуда будут брать деньги на экипировку мобилизованных лиц, Умеров ответил, что на 2024 год все спланировано. Несмотря на это он заявил, что не хотят разглашать деталей "что спланировали, и как будут это делать".

Отметим, что ответить на другие вопросы журналистов министр не смог, ведь его вывели из помещения.

Мобилизация дополнительных 500 тысяч человек

Во время пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующие Вооруженных сил Украины и Генштаба предложили дополнительно мобилизовать около полумиллиона человек.

По словам президента, для принятия такого решения ему нужно больше аргументов. Речь идет, в частности, об обороноспособности и финансах. Кроме того, важнейшим является вопрос демобилизации украинских военных.

Между тем по словам майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, речь идет не о привлечении дополнительного количества людей к военной службе, а замену тех, кто уже два года участвует в боевых действиях. В частности, военным, которые на фронте с начала полномасштабного вторжения, нужен отдых.

Кроме этого, 26 декабря на пресс-конференции главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что было сформировано примерное количество людей, которых необходимо в следующем году набрать в армию. Несмотря на это, запросов относительно конкретного количества в Кабинет министров или ВРУ не подавалось.

Напомним, 26 декабря Залужный рассказал, что недоволен работой территориальных центров комплектования. Он пояснил, что недостаточно эффективная работа ТЦК привела к обсуждению нового проекта закона о мобилизации.