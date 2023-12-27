На борту были "Калибры" и КАБы: в РФ сообщают о потерях на БДК "Новочеркасск"

ВДК, утверждают в соцсетях, был загружен под завязку, а в результате попадания в корабль и детонации боеприпасов погибли по меньшей мере 23 члена экипажа.

Атакованный российский БДК "Новочеркасск" в Феодосии был по завязку нагружен боеприпасами. Среди прочего там были ракеты "Калибр" и КАБы. Об этом пишет российский анонимный телеграм-канал "Кремлевская табакерка" со ссылкой на свои источники на флоте.

"Произошла сильная детонация. ВДК был загружен под завязку", — сказал собеседник паблика.

По его словам, на борту были ракеты типа "Калибр" — не менее 2 штук. Также было и другое высокоточное вооружение, в частности авиабомбы КАБ-500 — не менее 4 штук. Было и другое вооружение.

По словам источника, в результате попадания в корабль и детонации боеприпасов на его борту погибли по меньшей мере 23 члена экипажа. Большинство из них по приказу командования находилось на корабле, а не в казарме.

"Десятки тел, некоторые сгорели заживо прямо в каютах. Ужас", — рассказал один из моряков.

Поражение ВДК "Новочеркасск" в Феодосии

В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины атаковали ВДК "Новочеркасск" в Феодосии в оккупированном Крыму. Удар нанесли пилоты Воздушных сил крылатыми ракетами. По словам главы оккупационной администрации Сергея Аксенова, в результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.

В Воздушных Силах проинформировали, что в момент атаки корабль мог перевозить боеприпасы и иранские дроны-камикадзе типа Shahed.

Позже обнародовали спутниковые снимки уничтоженного корабля — он пошел на дно. Также в СМИ сообщили, что частично затонуло еще одно судно.

В оккупированном Крыму жители Феодосии успели заснять детонацию боеприпасов после попадания в большой десантный корабль "Новочеркасск" Черноморского флота РФ.