В России запускают в серию модернизированный АК-12: что поменяли в оружии (фото)

Руководство концерна "Калашников" утверждает, что конструкторы провели доработку с учетом боевых действий в Украине, чтобы оружие было удобным, надежным и эргономичным.

Президент концерна "Калашников" Алан Лушников 25 декабря заявил, что предприятие запустило в серию модернизированный автомат АК-12 и в январе 2024 года начнутся первые поставки. Об этом сообщает агентство ТАСС.

"Мы очень серьезно отработали его с заказчиком по требованиям, которые возникли в ходе проведения специальной военной операции, провели испытания и запустили его в серию. То есть он уже в потоке, в этом году запущен. И в январе мы уже начнем отгрузки новых АК-12", — сказал он в интервью российскому телеканалу.

Лушников добавил, что модернизация в целом была проведена с целью создать оружие, которое будет удобным, надежным и эргономичным.

Модернизация АК

Первый опытный образец АК-12 был представлен концерном в 2011 году. На вооружение автомат поступил в 2018, тогда же было запущено серийное производство.

После начала полномасштабной войны в Украине проявились некоторые недостатки автомата в условиях реальных интенсивных боевых действий. Как рассказали эксперты из Defence Express, оккупанты, в частности, жаловались на отсутствие штатных глушителей из-за специфического крепления. Поэтому раздобыть оригинальный глушитель от "Каланшикова" было сверхсложно.

Сравнение АК-12 образца 2011 и 2018 года

Гендиректор концерна Владимир Лепин летом 2022 года заявил о модернизации АК-12 с учетом опыта боевых действий в Украине. Среди изменений — отказ от режима отсечки по два выстрела, поскольку он не привел к значительному увеличению эффективности, но усложняет конструкцию. Также был рассмотрен вариант размещения регулятора режима стрельбы с двух сторон.

Помимо этих изменений в новом варианте автомата был доработан диоптрический прицел и усовершенствовано цевье, система управления огнем стала двухсторонней, а дульное устройство — несъемным.

Ранее Фокус подробно писал о ходе модернизации АК-12. Также сообщалось о завершении испытаний нового варианта автомата.