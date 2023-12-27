"Есть проблемы": Тарнавский объяснил, как ВС РФ противодействуют украинскому дальнобойному оружию

При ведении контрбатарейной борьбы ВСУ имеют проблемы в наведении дальнобойных боеприпасов. Актуальным вопросом для Сил обороны остается поставка ЗРК типа Stormer и Avenger, подчеркнул бригадный генерал Александр Тарнавский.

Вооруженные силы Российской Федерации научились бороться против украинского дальнобойного оружия. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью "ВВС Украина".

"Сегодня имеем проблемы в наведении дальнобойных боеприпасов при ведении контрбатарейной борьбы", — сказал Александр Тарнавский.

Он отметил, что оккупанты разместили свои артиллерийские подразделения на критические расстояния, а именно там, где Украина не может влиять на них. Враг быстро развивает средства радиоэлектронной борьбы, что делает невозможным применение ВСУ высокоточного оружия на большой дальности.

По словам Тарнавского, для борьбы с воздушным врагом актуальным вопросом является поставка зенитных ракетных комплексов типа Stormer, Avenger, Stinger. Поскольку, если есть небольшое преимущество в воздухе — это уже можно считать преимуществом над наземным компонентом. Он отметил, что из-за увеличения применения оккупантами БПЛА, в том числе и FPV-дронов, есть необходимость в обеспечении украинских подразделений средствами радиоэлектронной борьбы.

"Мы применяем (дроны, — ред.) — они (ВС РФ, — ред.) противодействуют средствами РЭБ. Они применяют — мы противодействуем. Поэтому у нас есть в этом направлении проблемы", — пояснил Александр Тарнавский.

Он добавил, что сейчас большая проблема для ВСУ — это боеприпасы различных видов и почти всех номенклатур. В частности, остро стоит вопрос о боеприпасах для артиллерийских систем 122 и 152 миллиметров.

Напомним, 27 декабря военный эксперт Олег Жданов рассказал, что российские военные могут нанести ракетные удары по Украине в новогоднюю ночь. По его словам, враг накопил около тысячи ракет.

26 декабря начальник службы по связям с общественностью 63 ОМБр Ростислав Ящишин заявил, что враг начал реже использовать тяжелую технику. Он отметил, что оккупанты чаще всего ее используют во время крупных штурмов, однако ВСУ сразу ее уничтожают.