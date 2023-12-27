Ахиллесова пята России: Bild назвал причины ударов ВСУ по Крыму (карта)

По мнению военного эксперта Юлиана Репке, атаки на Крым объясняются целым рядом объективных и понятных причин. ВСУ не только владеют различными разведывательными данными, но и используют политический фактор, который позволяет наносить удары по полуострову.

Самой большой слабостью России и лично ее президента Владимира Путина немецкий журналист и военный эксперт Юлиан Репке считает полуостров Крым. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По его мнению, бесконечные атаки, которым подвергается временно оккупированный полуостров Крым, имеют несколько причин.

Обилие разведданных. По словам Репке, географическое положение полуострова позволяет самолетам-разведчикам НАТО и спутниковым системам фиксировать любое передвижение российских войск на оккупированной территории, а также перехватывать радиосигналы. Это позволяет ВСУ и украинским спецслужбам получать информацию, помогающую им вовремя нанести удар.

Расстояние для атак. Крымский полуостров находится в зоне досягаемости западного оружия, переданного Украине союзниками. Например, дальнобойность Storm Shadow — 250 км, снарядов Patriot — 160 км.

Политический фактор. Оккупированный Крым, по мнению союзников, является украинской территорией, поэтому украинские войска могут атаковать полуостров любым имеющимся оружием.

Лояльное население. В Крыму живут тысячи украинцев, лояльных к Украине. Они образуют разветвленную сеть информаторов, а также активно действует партизанское движение. Все они передают ВСУ данные, которые и используются для точных атак.

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По информации Репке, именно последние операции украинских спецподразделений помогли ему определить "ахиллесову пяту" российской армии и ее верховного главнокомандующего.

Речь идет, по словам эксперта, об уничтожении большого десантного корабля "Новочеркасск" в порту Феодосии, а также ранее сбитых четырех российских самолетов Су-34, вылетевших из Крыма.

Как считает военный аналитик Bild, удар по кораблю был нанесен двумя крылатыми ракетами Storm Shadow, а мощный взрыв свидетельствует, что на борту находилось множество боеприпасов или беспилотников-камикадзе, или ракет.

Что касается российских истребителей, то их, по мнению Репке, мог уничтожить доставленный на юг Украины из Германии комплекс ПВО Patriot.

В ночь на 26 декабря в Джанкое были прилеты в районе военного аэродрома, а в Севастополе на мысе Фиолент были поражены войска оккупантов, сообщает подполье.

Атакованный российский БДК "Новочеркасск" в Феодосии был под завязку нагружен боеприпасами. Среди прочего там были ракеты "Калибр" и КАБы.