Украина запросила у Австралии вертолеты NH90: что о них известно

Вертолеты NH90 могли бы заменить или дополнить украинский флот транспортников Ми-8 и Ми-17. Однако Канберра решила их распилить на металлолом.

Австралия решила не продавать Украине вертолеты NH90. Ранее такие образцы вертолетов в СМИ не упоминались как такие, что нужны Воздушным или Сухопутным силам. Поэтому в Defense Express выяснили, чем интересны NH90.

Вертолет NH-90 начали серийно производить с 2006 года. Он существует в двух версиях: транспортно-десантная под индексом TTH и морская патрульная версия NFH. Компания-производитель NHIndustries была основана Италией, Германией, Францией и Нидерландами. За почти 20 лет серийного производства было изготовлено около 500 вертолетов.

NH90 не эксплуатируются в Австралии с 2021 года

Версия TTH выполняет роль транспортно-десантного вертолета, а морская версия NFH может выполнять противолодочные и противокорабельные задачи. На вооружении Австралии находится 46 вертолетов. Все они с 2021 года не летают, потому что имели проблемы с безопасностью и техобслуживанием. Их заменят американскими UH-60M Black Hawk. В издании считают, что проблемы с вертолетами могли бы быть решены. Тем более в Европе есть имеющаяся база для обслуживания бортов.

В украинской армии NH90 могли бы заменить или дополнить транспортные вертолеты Ми-8/17. Основные характеристики NH90:

экипаж и десант — 2 человека и до 20 десантников (в патрульном варианте экипаж состоит из 3 бойцов);

нагрузка — до 2,5 тонны в транспортно-десантной версии и до 700 кг в патрульной версии;

крейсерская скорость — 244 км/ч;

дальность полета — 907 км.

Напомним, 15 декабря СМИ писали, что Украине нужны западные боевые вертолеты AH-1Z Viper.

20 октября в США сообщили, что Хорватия предоставила Украине все запасы вертолетов Ми-8.