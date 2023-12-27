Могут ли выдавать повестки на временных блокпостах в Киеве: что известно

В разных районах столицы с 25 по 28 декабря установлены временные блокпосты, цель которых — усовершенствование системы общественной безопасности, заявили в КГВА.

Уже в течение нескольких дней в сети активно распространяется информация о временных блокпостах в различных частях Киева, где якобы жители столицы получают повестки. В связи с этим Фокус собрал все детали и прояснил, могут ли выдавать повески на данных блокпостах.

Выдают ли повестки на временных блокпостах в Киеве: ответ КГВА

Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов 27 декабря в эфире "Радио свобода" подтвердил, что с 25 по 28 декабря в Киеве были установлены временные блокпосты. При этом он отметил, что на данный момент нет подтвержденной информации о выдаче повесток на этих блокпостах.

"Нам неизвестно о выдаче повесток на временных блокпостах. Работники ТЦК, согласно своим функциональным полномочиям — не выполняют функций безопасности", — заявил спикер.

Шаманов добавил, что в соответствии с действующим законодательством работники ТЦК имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории Киева в "разрешенный законодательством способ".

Будут ли выдавать повестки на блокпостах в Киеве: ответ ЦПД

В Центре противодействия дезинформации 26 декабря заявили, что в сети стала распространяться информация о том, что временные блокпосты и инженерные заграждения, которые установили для учений в столице, действительно используются для раздачи повесток. Однако, там заверили, что эта информация оказалась недостоверной.

Могут ли выдавать повестки на временных блокпостах в Киеве

"По официальным данным руководителя столичной ГВА Попко, в разных районах столицы с 25 по 28 декабря Силы обороны совместно с Нацполицией и другими подразделениями отрабатывают обучение по повышению уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур", — говорится в сообщении ЦПД.

Зачем установили блокпосты в Киеве: объяснение КГВА

Начальник КГВА Сергей Попко 26 декабря объяснил, что разных районах столицы с 25 по 28 декабря проведут учения безопасности, во время которых будут совершенствовать систему общественной безопасности.

Объяснение КМВА

"В условиях войны, защита и безопасность Киева и его жителей — это сверхважная задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы", — отметил он.

Согласно его заявлению, силы и средства, ответственные за оборону города Киева, совместно с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией, а также другими структурными подразделениями, запланировали провести учения в различных районах столицы с 25 по 28 декабря.

Попко отметил, что в рамках этих учений предусмотрено развертывание временных блокпостов, установка ограничительных знаков и инженерных заграждений. В процессе учений осуществляется практика проверки транспорта, документов, а также применение элементов защиты на блокпостах. Кроме того, проводятся демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

Цель проводимого обучения заключается в совершенствовании системы управления, организации и эффективного взаимодействия, направленных на обеспечение общественной безопасности в случае возможного обострения ситуации. В рамках обучения также рассматриваются конкретные меры по защите гражданского населения.

"Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все более безопасным — это заслуга всех структур, сил и ведомств, которые ежедневно работают ради вашей защиты! Такие тренировки нужно проводить системно, а за результатами штатного анализа после тренировок выявлять недостатки, исправить ошибки и еще лучше готовиться к выполнению важной задачи — защиты Киева и его жителей от потенциальных угроз", — добавил Попко.

В Киеве проводят учения по безопасности Фото: КГВА В Киеве проводят учения по безопасности

Также в Киевской городской военной администрации 26 декабря сообщили журналистам издания ТСН, что в период учений на блокпостах, которые временно появились в городе, не предусмотрена выдача повесток.

"На временных блокпостах проводятся учения Группировки сил и средств обороны города Киева. Составляющие подразделения учений имеют четко прописанный план мероприятий, в частности отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Эти учения являются отработкой мер безопасности", — сообщили журналистам в пресс-службе КГВА.

В соответствии с планом учений, предполагается, что на временных блокпостах не будет проводиться выдача повесток. Тем не менее, представителям ТЦК и СП разрешено присутствовать на данных блокпостах, несмотря на отсутствие процедуры выдачи повесток.

Когда уберут временные блокпосты в Киеве

По утверждению Киевской городской военной администрации, блокпосты временно установлены в городе в связи с проведением учений в различных районах Киева с 25 по 28 декабря.

Они организованы с участием Группировки сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с КГВА, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями.

Законно ли вручение повесток на блокпостах

Ранее, 17 мая, руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии изданию "Суспільне" заявила, что выдача повесток разрешена в различных местах.

"То есть общественные места, открытые для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже", — сказала она.

Затем, 18 августа, эти утверждения подтвердил полковник Андрей Гуренко, представитель Запорожского областного территориального центра и службы призыва. Он сказал, что вручение повесток в общественных местах не запрещено законодательством. Однако остановка транспортного средства работниками военкоматов с целью вручения повесток — запрещена.

Какой должна быть законная повестка

На сайте "Советы юриста" отмечают, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:

название "Повестка";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;

наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

подпись человека, выдавшего повестку;

дата выдачи повестки;

мокрая печать.

Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.

Правильное оформление повестки

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря подчеркнул, что ему необходимы люди. По его словам, оперирование статусом инвалидности II-III групп потеряло свою актуальность.