Найдут и накажут: в ФРГ установили офицеров РФ, которые стреляли по гражданским в Гостомеле

Следствие по преступлениям россиян в Гостомеле, которые произошли в феврале-марте 2022 года, началось только в июле 2023 года, заявил немецкий чиновник.

Федеральная прокуратура Германии установила группу подозреваемых россиян, которые участвовали в расстреле колонны гражданских автомобилей в Гостомеле Киевской области в первые дни вторжения РФ. Когда они попадут в руки правоохранителей Украины или любых других стран, их попросят выдать ФРГ, чтобы наказать по немецким законам. Об обстоятельствах российских преступлений рассказал министр юстиции Германии Марко Бушманн (Marco Buschmann), говорится в статье на портале Spiegel.

Бушманн пояснил, что Германия в июле 2023 года начала самостоятельное расследование событий в Гостомеле, когда россияне расстреливали гражданских лиц. Среди пострадавших, по словам министра, также был немец. Имена офицеров ВС РФ уже установлены — они фигурируют в деле как подозреваемые.

"Если мы поймаем преступников, мы выдвинем обвинения. Если Украина или другая страна, с которой мы сотрудничаем, задержит этих людей, мы предоставим доказательства таким образом, чтобы там можно было успешно выдвинуть обвинения", — заявил Бушманн.

Также министр объяснил, как именно происходило следствие. В частности, сначала провели массовый опрос беженцев из Украины. Для этого в СМИ опубликовали объявление на украинском, русском и английском языках, в котором предлагали рассказать немецким прокурорам о российских преступлениях в Украине.

По словам немецкого чиновника, правоохранители понимают, что травмированным людям трудно вспоминать о прошлых событиях. Поэтому с ними общался специально обученный персонал.

"Людям, которые стали жертвами или свидетелями травматического опыта, часто трудно снова столкнуться со своим опытом и поговорить о нем".

Подобный способ следствия ранее доказал свою эффективность, пояснил Башманн. Например, таким образом смогли установить людей, которые убивали сирийцев.

"Цель состоит в том, чтобы сначала получить доказательства без конкретных подозреваемых, например, путем опроса свидетелей, которые искали убежища в Германии. Подобный подход был использован в отношении военных преступлений в Сирии, где на данный момент было вынесено несколько приговоров", — пояснили журналисты Spiegel.

Преступления РФ — детали

Отметим, уже на второй день войны, 25 февраля 2022 года, подразделения ВС РФ приблизились к городу Гостомель в Киевской области. Российские войска заняли позиции неподалеку от трассы, по которой гражданские пытались выехать из мест боевых действий. После этого они около пяти-шести часов подряд стреляли по трассе, расстреливая людей и автомобили, "как в тире" — о деталях российского преступления рассказали в Киевской областной прокуратуре, проведя соответствующие следственные действия. В результате обстрела погибли пятеро украинцев, ранены — еще шесть.

Похожее преступление также произошло 14 марта того же года. В тот день сначала россияне обстреляли многоэтажку возле завода "Антонов", затем ударили из минометов по машинам, на которых гражданские выезжали из-под обстрелов. От действий оккупантов погибла женщина, получили ранения двое мужчин, сообщили СМИ.

Тем временем происходили бои за Гостомельский аэропорт: в ГУР впоследствии рассказали, почему было важно удержать этот стратегический объект.

Напоминаем, 14 декабря в Офисе генерального прокурора отреагировали на очередное преступление РФ: использование военнопленных для прикрытия своих позиций. Между тем экс-боец ЧВК "Вагнер" сбежал на Запад и готов рассказать о действиях россиян на суде в Гааге.