Россия использует танки Т-62 в качестве самоходной артиллерии в Украине (фото)

Аналитики отмечают, что стрельба из Т-62 в режиме артиллерии не может похвастаться точностью. Ситуацию не спасают и боковые уровни, а также индикаторы азимута для помощи в наведении артиллерии, которыми оснащен танк.

Российские войска используют старые танки Т-62 в качестве самоходных артиллерийских установок на линии фронта. Эта адаптация была показана в видеоролике демонстрирует новую роль танков в продолжающейся войне с Украиной. Об этом 27 декабря сообщили в Army Recognition.

Обозреватели обратили внимание на видеоролик на российских Telegram-каналах, где танк Т-62М ВС РФ ведет огонь из закрытой позиции, выполняя роль артиллерийской системы. К такому решению оккупанты пришли на фоне угроз, которые поджидают танки в прямом боестолкновении.

"Заметной неудачей в войне в Украине стало недостаточное использование основных боевых танков, в основном из-за появления беспилотных летательных аппаратов, которые полностью изменили ход конфликта и, вероятно, будущих конфликтов", — отмечают эксперты.

Российский танк ведет огонь с закрытой позиции. Источник: скрин видео

Момент выстрела танка Т-62. Источник: скрин видео

Таким образом российские войска находят альтернативное применение большому количеству танков, которые стали неэффективными благодаря небольшим, экономичным, но высокоэффективным БПЛА.

Также обозреватели уточнили, что дальность прицельного огня Т-62 достигает 1000 м, но в так называемом режиме САУ дальность увеличивается до 6 км. Такая возможность была предусмотрена конструкторами, которые включили в оборудование танка боковые уровни и индикаторы азимута для помощи в наведении артиллерии. Однако точность этих импровизированных артиллерийских установок оставляет желать лучшего, поэтому огонь корректируется с помощью беспилотника.

Не лучшее решение

На видео видно, что в отремонтированном российском Т-62 отсутствует соответствующее оборудование связи. Наводчик танка вынужден координировать свои действия с оператором беспилотника с помощью гражданской рации и приложения для обмена сообщениями на смартфоне, пишут эксперты.

Кроме того заметны и другие проблемы — например, стандартный механизм выброса гильз в задней части башни танка не функционирует, в результате чего стреляные гильзы скапливаются на полу.

В заключение эксперты предположили, что оккупанты выбрали именно Т-62 для таких задач потому, что танк относительно прост в обслуживании и эксплуатации. Этот же фактор влияет на скорость обучения экипажа, что немаловажно в условия продолжающегося конфликта.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ переводят на более старые Т-62М еще одну крупную часть. На начало полномасштабной войны 59-й гвардейский отдельный танковый полк был оснащен разными версиями ОБТ Т-72.