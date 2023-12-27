В Украине принято на вооружение более 400 образцов оружия за два года войны, — Минобороны
По словам заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, за два года принято на вооружение или допущено к эксплуатации больше образцов вооружения больше, чем за все годы независимости.
С начала полномасштабной войны РФ против Украины украинское войско получило на вооружение более 400 образцов техники. Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью АрмииInform.
С 24 февраля 2022 года Министерство обороны приняло на вооружение и допустило к эксплуатации в ВСУ более 400 образцов военной техники. Из них более 250 — украинские разработки. По данным Минобороны, это рекордный показатель, который в разы превышает все годы независимости Украины.
В 2023 году было допущено к эксплуатации или принято на вооружение более 200 образцов отечественного производства. Если говорить в процентах, то:
- 29% — беспилотные авиационные комплексы;
- 7% — бронетехника;
- 6% — РЭБ;
- 3% — наземные роботизированные системы.
Такого результата, по словам Гаврилюка, удалось достичь благодаря упрощенной процедуре. Ранее процесс допуска оружия к эксплуатации занимал несколько месяцев, а сейчас всего несколько недель. Только за последний месяц комиссии рассмотрели допуск к эксплуатации более 40 украинских разработок, среди них FPV-дроны, в том числе с алгоритмами искусственного интеллекта, "окопный" РЭБ, и боеприпасы для беспилотников.
Одним из приоритетов в Минобороны назвали разработку комплексов РЭБ тактического уровня, чтобы бойцы и техника были защищены от массового использования оккупантами FPV-дронов.
Отдельно Гаврилюк отметил, что в Украине начали производить противоминные тралы КМТ-7, которым осовременили конструкцию. Изготавливают их из отечественного сырья. Также прошел испытания полунавесной минный трал для ББМ на автомобильном шасси.
Напомним, 13 декабря Иван Гаврилюк сообщил, что украинские истребители могут получить новое вооружение.
Фокус разбирался, какое вооружение будет производить Украина в 2024 году.