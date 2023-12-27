В Украине принято на вооружение более 400 образцов оружия за два года войны, — Минобороны

По словам заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, за два года принято на вооружение или допущено к эксплуатации больше образцов вооружения больше, чем за все годы независимости.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины украинское войско получило на вооружение более 400 образцов техники. Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью АрмииInform.

С 24 февраля 2022 года Министерство обороны приняло на вооружение и допустило к эксплуатации в ВСУ более 400 образцов военной техники. Из них более 250 — украинские разработки. По данным Минобороны, это рекордный показатель, который в разы превышает все годы независимости Украины.

В 2023 году было допущено к эксплуатации или принято на вооружение более 200 образцов отечественного производства. Если говорить в процентах, то:

29% — беспилотные авиационные комплексы;

7% — бронетехника;

6% — РЭБ;

3% — наземные роботизированные системы.

Такого результата, по словам Гаврилюка, удалось достичь благодаря упрощенной процедуре. Ранее процесс допуска оружия к эксплуатации занимал несколько месяцев, а сейчас всего несколько недель. Только за последний месяц комиссии рассмотрели допуск к эксплуатации более 40 украинских разработок, среди них FPV-дроны, в том числе с алгоритмами искусственного интеллекта, "окопный" РЭБ, и боеприпасы для беспилотников.

Один из приоритетов Минобороны является разработка комплексов РЭБ тактического уровня

Одним из приоритетов в Минобороны назвали разработку комплексов РЭБ тактического уровня, чтобы бойцы и техника были защищены от массового использования оккупантами FPV-дронов.

Отдельно Гаврилюк отметил, что в Украине начали производить противоминные тралы КМТ-7, которым осовременили конструкцию. Изготавливают их из отечественного сырья. Также прошел испытания полунавесной минный трал для ББМ на автомобильном шасси.

Украинские предприятия производят противоминные тралы КТМ-7

Напомним, 13 декабря Иван Гаврилюк сообщил, что украинские истребители могут получить новое вооружение.

Фокус разбирался, какое вооружение будет производить Украина в 2024 году.