Страсти накаляются: Китай намерен оснастить истребители J-20 ядерным оружием, — СМИ

Пекин дает понять Вашингтону, что ядерные ракеты на борту новейшего китайского самолета будут сдерживающим фактором, а также советует американцам "держаться подальше" от Тайваня.

Китайские военные объявили, что намерены впервые оснастить ядерным оружием свои новейшие истребители, созданные по стелс-технологии Chengdu J-20 Mighty Dragon ядерным оружием. Пекин хочет использовать эти самолеты для сдерживания С, которые намерены вмешаться, если Китай попытается напасть на Тайвань. Об этом сообщили обозреватели польского издания Geekweek Interia.

Авторы материала отмечают, Китай дал понять Соединенным Штатам, что самолеты с ядерными ракетами не пустая бравада и будут использованы в случае вооруженного конфликта. Такие шаги Пекина только усиливают напряжение в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Поднебесная не любит, когда США вмешиваются в дела России и поддерживают Украину, а также диктует им держаться подальше от Тайваня, который Пекин считает своей провинцией, а не суверенным государством", — говорится в публикации.

Фактически это прямой ответ на заявления Пентагона, сделанные в августе этого года. Тогда США сообщили, что в Европу прибудут 50 новейших истребителей F-35A с ядерным оружием на борту. Эти машины не только призваны усилить силы быстрого реагирования НАТО в Европе, но и являются красноречивым жестом в адрес Кремля, чтобы российские власти не пытались применить ядерное оружие, так как это закончится адекватным ответом.

Ядерное оружие также должно появиться на истребителях J-20 в связи с поступлением на вооружение американских бомбардировщиков B-21 Raider, которые Пентагон преподносит как самый совершенный самолет в истории человечества. Китай очень обеспокоен появлением новейшего стелс-бомбардировщика, и пока не разработает что-либо аналогичное, ядерное вооружение будет размещено на J-20 в качестве сдерживающего фактора.

Ранее сообщалось, что Тайваньский государственный институт науки и технологии (NCSIST) начал серийное производство наземных средств противовоздушной обороны малой и средней дальности Tien Chien II. Системы ПВО будут поставлены на вооружении армии Тайваня для нейтрализации угроз со стороны КНР.