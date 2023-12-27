Боятся беспилотников: россияне обкладывают свои ЗРК "Тор-М2" мешками с песком (фото)

Отмечается, что такая мера была предпринята российскими военными в ответ на постоянную угрозу, исходящую от украинских БПЛА и ракет.

Российские пропагандисты обнародовали кадры боевой машины ЗРК 9К332 "Тор-М2", дополнительно экранированной решетками и мешками с песком. Зенитный комплекс был замечен на Купянском направлении. В связи с этим обозреватели Defence Blog 26 декабря предположили, что такая мера необходима, чтобы защитить технику от украинских БПЛА.

На снимках видно, что корпус "Тор-М2" снабжен специальными металлическими решетками для размещения мешков с песком якобы для повышения его обороноспособности. Такая мера была предпринята российскими военными в ответ на постоянную угрозу, исходящую от украинских беспилотников-камикадзе и ракет HIMARS, отмечают авторы материала.

Сами оккупанты признаются, что сама машина не боится грязи и может передвигаться по труднопроходимой местности, однако ЗРК боится дронов-камикадзе.

"В условиях постоянного риска нападений даже на подконтрольных России территориях их военные объекты неоднократно подвергались атакам со стороны украинских войск, использующих системы дальней разведки и нанесения ударов", — подчеркнули обозреватели.

Отметим, что российские комплексы "Тор-М2" неоднократно попадали в новости об уничтоженной техники ВС РФ. Один из эпизодов произошел в начале ноября, когда бойцы подразделения "Крылья до ада" 103-й Отдельной бригады территориальной обороны ВСУ уничтожили аналогичный комплекс на Купянском направлении при помощи FPV-дрона.

Ранее сообщалось, что на украинском фронте появились зенитно-ракетные комплексы 2К12М2 "Куб-М2", переданные Словакией. Это модернизированные машины, передачу которых анонсировали в марте 2023 года.