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"Прокладывают сложные траектории": ВС РФ изменили тактику запуска "Шахедов", — Гуменюк

Анастасия Ковалева
Фото: armyinform.com.ua | ВС РФ изменила тактику запуска "Шахедов"

По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, во время последней ночной атаки российская армия пыталась выискивать системы ПВО, поэтому выбирала такие сложные маршруты.

Тактика развертывания ударных беспилотников в российской армии претерпела изменения: теперь дроны запускаются воздушным путем через населенные жилые районы. Об этом заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает "Суспільне".

"Мы фиксируем такое изменение тактики врага: они действительно пытаются прокладывать сложные траектории движения дронов, чтобы истощать систему противовоздушной обороны, усложнять нашу работу, в частности, и наносить максимальный ущерб. В течение этой атаки ночной почти все одесситы фиксировали движение дронов прямо среди жилых кварталов. Там, где в принципе не могут быть размещены стационарные системы ПВО", — заявила Гуменюк.

По ее утверждению, вероятно, в ходе последней ночной атаки российская армия предпринимала попытки обнаружить системы противовоздушной обороны, что объясняет выбор сложных маршрутов для перемещения.

В добавок, обломки сбитого беспилотника часто могут разрушить здания или, во время падения, вызвать возгорание. Именно из-за этого "Шахеды" могут причинять значительные разрушения, поскольку военные не всегда уделяют внимание уничтожению боевой части в воздухе.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136/131. В результате было уничтожено 32 российских дрона. Большинство дронов, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область. Еще несколько БПЛА упали без последствий. Кроме этого, противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

26 декабря российские военные атаковали железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате повреждения получили здание и поезда, в том числе и эвакуационный. По информации Херсонской ОГА, двое гражданских и двое полицейских получили ранения, один человек погиб. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в момент удара около 140 пассажиров ожидали отправления эвакуационного поезда.