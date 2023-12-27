РФ усиливает военное присутствие вдоль границ Финляндии за счет размещения САУ "Коалиция-СВ"

После вступления Финляндии в НАТО Москва предупредила о наращивании своих вооруженных сил вдоль западных границ в качестве ответной меры.

Россия объявила о планах усиления военного присутствия в Северном военном округе, граничащем с Финляндией. Причем в этих планах предусмотрено развертывание артиллерийских систем 2С35 "Коалиция-СВ" — нового поколения современных самоходных гусеничных гаубиц ВС РФ. Об этом пишут обозреватели Army Recognition.

Этот стратегический шаг, отмечают авторы материала, был предпринят после значительных изменений в 2021 году, когда президент России Владимир Путин перевел Северный флот в статус Северного военного округа. В состав округа была включена Мурманская область, которая граничит с Финляндией и Норвегией.

Решение о расширении возможностей Северного военного округа последовало за периодом повышенной напряженности в регионе. После полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года Москва постоянно обвиняет западные страны в ведении против нее войны. После вступления Финляндии в возглавляемый США блок НАТО в Кремле предупредили о наращивании своих вооруженных сил вдоль западных границ в качестве ответной меры.

Эксперты подчеркнули, что это развертывание знаменует собой важный шаг в продолжающихся военных операциях России и ее более широкой стратегии в условиях меняющейся геополитической динамики.

Также отмечается, что данные САУ якобы уже поступили в серию, а готовые машины были отправлены оккупантами на украинский фронт.

Кратко об установке 2С35 "Коалиция-СВ"

Самоходка 2С35 "Коалиция-СВ" разработана в качестве замены устаревших артиллерийских систем, таких как 2С19 "Мста". Она базируется на шасси гусеничной машины и оснащена 152-мм пушкой. Впервые эта артиллерийская система была публично представлена во время парада в Москве в 2015 году, при этом разработчики утверждали, что САУ "обладает высокой огневой мощью и точностью, и ее разработка соответствует более широкой программе модернизации вооруженных сил России".

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Гаубица способна вести огонь с высокой скорострельностью — по сообщениям, до 16 выстрелов в минуту, что значительно выше, чем у традиционных артсистем. Она также может похвастаться большей дальностью стрельбы, способной поражать цели на расстоянии до 70 километров с помощью высокоточных управляемых боеприпасов, однако в информационном поле пока не появлялись сведения о применении на практике снарядов на такой дальности.

Между тем, считают эксперты, "Коалиция-СВ" является грозным оружием на поле боя, значительно повышая артиллерийские возможности России.

Напомним, 20 октября пресс-служба корпорации "Ростех" сообщило о завершении государственных испытаний новой 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С35 "Коалиция-СВ", после чего было объявлено, что новые САУ поступят на украинский фронт.