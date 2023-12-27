Поставки F-16: первые истребители прибывают в Украину, — Newsweek

Под данным журналистов, первые самолеты могут быть в Украине уже на следующей неделе. Модернизированные истребители F-16 обладают более простым управлением, эффективным оборудованием для предупреждения и подавления радиолокации.

Первые 18 истребителей F-16, которые Нидерланды обязались поставить Украине, прибудут в Румынию на следующей неделе. Пилоты ВВС Украины уже проходят подготовку на этих самолетах в румынской авиабазе в Констанце. Об этом 27 декабря сообщает Newsweek Romania.

Эти F-16 являются модернизированными версиями ранних моделей F-16, которые были выпущены в 1980-х годах. Они оснащены более мощными двигателями, модернизированными системами управления вооружением и радаром APG-66V2. Они относятся к варианту F-16A/B Mid-Life или MLU, модернизированным начала 1980-х годов, с обновленной стоимостью более 113 миллионов долларов за единицу, а также дополнительными затратами на техническую переоснащенность.

Истребители MLU, используемые несколькими европейскими ВВС, включая нидерландские, датские и норвежские, оснащены радаром APG-66V2 компании Northrop Grumman. Он предоставляет возможность отслеживать несколько целей одновременно. Апгрейд APG-66 до нового APG-83 компании Northrop, используемого ВВС США, позволяет отслеживать десятки целей одновременно и стоит более 2 миллионов долларов.

Как отмечают журналисты, сравнивая советские и украинские истребители, F-16 обладает более простым управлением, эффективным оборудованием для предупреждения и подавления радиолокации. При определенных условиях он способен отслеживать и атаковать воздушные цели ракетами AIM-120 на расстоянии более 50 миль, что существенно превосходит возможности МиГов и Су с управляемые ракетами Р-27.

Однако лучшие истребители ВВС России, МиГ-31 и Су-35, могут поражать воздушные цели на более дальнем расстоянии, используя ракеты Р-37, оставаясь серьезной угрозой для украинских F-16, отмечает издание.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркнула, что прибытие F-16 позволит Украине лучше защититься от потенциальных атак со стороны России.

Напомним, 22 декабря стало известно, что Нидерланды готовят первую партию истребителей F-16 для отправки в Украину. Как сообщил в этот же день президент Украины Владимир Зеленский, к отправке готовится партия из 18 машин.