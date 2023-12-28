На Киевщине увеличат количество блокпостов и усилят проверки граждан: что произошло

Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко призвал быть бдительным и сообщать в полицию о лицах, которые делают фото и видеофиксацию объектов оборонной или критической инфраструктуры в регионе.

В Киевской области усилят меры безопасности с 28 декабря по 6 января. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в своем Facebook.

"Жители Киевщины должны чувствовать себя в безопасности. С 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года усиливаем контрдиверсионные и меры безопасности в области", — сказал Руслан Кравченко.

Он отметил, что россияне во время новогодних праздников могут прибегать к новым провокациям, поэтому на совете обороны Киевщины приняли соответствующее решение. В частности, мероприятия будут проводить при участии СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады территориальной обороны.

В результате по всей Киевской области увеличат количество блокпостов, а места наибольшего скопления людей будут тщательно проверяться — торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения.

По словам Кравченко, такая работа также будет способствовать розыскным мероприятиям. По данным правоохранителей, сейчас в розыске находятся более 11 тысяч человек из-за совершения разного рода уголовных и административных правонарушений.

Председатель Киевской ОГА попросил жителей и гостей области с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности и возможной остановки автотранспорта на блокпостах. В частности, при себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность. Также Кравченко призвал быть бдительным и сообщать правоохранителям о тех, кто делает фото или видеофиксацию объектов оборонной или критической инфраструктуры.

"Безопасность региона и государства — наша общая ответственность. Поэтому делаем все, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным", — добавил он.

Напомним, 26 декабря стало известно, что в Киеве начали разворачивать временные блокпосты. Киевская МВА сообщила, что с 25 по 28 декабря в столице будет проходить обучение, которое предусматривает открытие блокпостов, установление ограничительных знаков и элементов инженерных заграждений.

24 декабря командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Назарий Кишак рассказал, что с 28 декабря в каждом городе разместят специальные блокпосты, предназначенные для мобилизационных мероприятий.