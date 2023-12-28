Снижают число штурмов: ВС РФ применяют новую тактику на юге после потери Су-34, — Гуменюк

По словам спикера Сил обороны юга, оккупанты стали очень взвешенно подходить к использованию тактической авиации с учетом того, что были поражены на этом направлении самолеты.

После потери трех Су-34 в Херсонской области 22 декабря российские военные решили пересмотреть свой подход к применению авиации. На южном направлении уже наблюдаются некоторые изменения в тактике проведения воздушных ударов РФ. Об этом сообщает руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Есть изменение в количестве, плотности этих ударов. Действительно, оккупанты стали очень взвешенно подходить к использованию тактической авиации с учетом того, что были поражены на этом направлении самолеты. И они пытаются выискивать другие рубежи пуска так, чтобы не подвергать опасности свои самолеты", — рассказала она.

Гуменюк также сообщила о дополнительном изменении в тактическом подходе российских войск.

"Когда один выпускает КАБы, другой пытается его прикрывать. Если раньше это были групповые налеты и пуски КАБов по нескольким направлениям, то сегодня мы наблюдаем именно такую тактику", — добавила спикер.

Также она добавила, что в течение последних 24 часов российские военные провели семь авиационных ударов на юге, используя управляемые авиабомбы.

"Враг пытался бить по прибрежной инфраструктуре правого берега, пытаясь остановить поставки в Силы обороны, которые на левом берегу удачно отражают штурмы врага. Их за минувшие сутки было 10", — добавила Гуменюк.

Согласно ее заявлению, в целом отмечается снижение не только числа штурмов, но и количества обстрелов. В Херсоне оккупанты произвели три обстрела, в Станиславе — два, а в Тягинке (Бериславский район) — один. В результате этих инцидентов два человека получили ранения.

"Боевая работа продолжалась и этой ночью, но по сравнению с предыдущими это было гораздо спокойнее", — констатировала Гуменюк, добавив, что во время ночной атаки дронов два российских БПЛА были сбиты на юге Днепропетровской области.

Напомним, операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству была спланирована командующим Воздушных сил Николаем Олещуком, который ранее и сообщил об уничтожении Су-34.

Сам Олещук сообщил, что успешная работа украинских бойцов стала мгновенным ответом на послание врага, которое они оставили на одном из сбитых ночью "Shahed".

Как Фокус сообщал ранее, не всем пилотам удалось выжить. В российском провоенном канале "Военный Осведомитель" проинформировали, что часть пилотов пополнила потери ВС РФ.