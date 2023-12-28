Усиление мобилизации: какое наказание получат мужчины, которые не появятся в ТЦК

В случае принятия закона для военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации, последствия будут похожи на те, которые наступают, если человек не желает платить алименты.

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко заявила, что новый законопроект о мобилизации усилит правовые последствия за невыполнение обязательств военнообязанными. Об этом она сообщила в комментарии "РБК-Украина".

Наказание за неявку в ТЦК и СП

Анищенко отметила, что в случае принятия закона для военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации, последствия будут похожи на те, которые наступают, если мужчина уклоняется от выплат алиментов, а именно:

запрет выезда за границу;

запрет проводить операции с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение в праве управлять транспортным средством и получении водительского удостоверения;

ограничение прав распоряжаться деньгами и другими ценностями;

отказ в подписании кредитных договоров;

остановка получения льгот и других государственных услуг.

"Это запрет совершать любые сделки. Например, на карточный счет будут поступать средства, однако человек не сможет ими воспользоваться. Также, если вам надо, открыть кредитный договор с целью дальнейшего введения бизнеса, банки вам откажут. Если захотите продать недвижимость или движимое имущество, на это тоже будет наложен запрет", — рассказывает адвокат.

Она отметила, что запрет будет действовать ровно до тех пор, пока гражданин не явится в ТЦК, не оплатит административный штраф за несвоевременную явку и не станет на воинский учет. В частности, штраф за неявку в военкомат может составлять от 1800 до 5000 гривен. Екатерине Анищенко непонятно, как определяется размер штрафа, однако с возможным принятием новых норм сумма увеличивается, однако "какой-то четкой денежной суммы штрафа не предусмотрено".

"Указанный проект закона, в случае если будет принят за основу и в целом в той редакции, которую мы все видели, накладывает именно ряд обязанностей, а не право. И в случае их невыполнения появляются последствия. То есть это не право — являться в ТЦК или нет. Здесь выбора нет, и поэтому обжаловать это невозможно", — добавила она.

Напомним, 27 декабря уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые положения законопроекта о мобилизации ограничивают права украинцев и нарушают принципы Конституции.

26 декабря стало известно, что новые правила мобилизации могут начать действовать не раньше весны. В частности, законопроекту нужно пройти два чтения, тогда как вступить в силу он может через месяц после опубликования.