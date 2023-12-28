"Искандер", "Кинжал" и дроны: СтратКом посчитал, сколько раз РФ атаковала Украину

По данным ведомства, с начала вторжения Россия осуществила около 3700 атак с использованием Shahed, 900 ударов "Искандерами-М" и 48 обстрелов "Кинжалами". Также для ударов по Украине задействовались зенитные С-300 и С-400.

С момента начала полномасштабного вторжения Россия выпустила приблизительно 7400 ракет различных типов по территории Украины. Об этом сообщается в пресс-службе "СтратКома".

"Треть из этого количества составляли ракеты С-300 и С-400. Около 900 штук — баллистические ракеты "Искандер-М". Ракет "Кинжал" использовали уже 48 штук", — говорится в сообщении.

Также, в соответствии с информацией источника, Россия осуществила около 3700 атак с использованием беспилотных летательных аппаратов "Шахед" по Украине, причем около 2900 из них были успешно сбиты Силами обороны.

Пост СтратКома

Напомним, 27 декабря начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские военные изменили тактику, а именно они пытаются прокладывать сложные траектории движения беспилотников, чтобы истощить систему противовоздушной обороны, усложнив работу Воздушных сил ВСУ и нанести максимальный ущерб.

В тот же день военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские военные могут нанести ракетный удар по Украине в новогоднюю ночь. По его словам, сейчас оккупанты имеют около тысячи ракет различных типов.