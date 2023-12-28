Уничтожение БДК "Новочеркасск": в Британии объяснили, что вызвало мощный вторичный взрыв

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла три больших десантных корабля типа LST (Landing Ship Tank), а именно "Саратов", "Минск" и "Новочеркасск", рассказали в британской разведке.

Украинские военные уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии в Крыму 25 декабря. Во время атаки судно могло перевозить взрывоопасный груз. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

"25 декабря 2023 года большой десантный корабль (LST) "Новочеркасск" ВМС России был полностью уничтожен после украинского удара, находясь рядом в порту Феодосии, на южном побережье оккупированного Россией Крыма", — говорится в сообщении.

Согласно открытым источникам, судно, вероятно, перевозило взрывоопасный груз, который вызвал мощный вторичный взрыв после атаки. В результате возросло количество больших десантных кораблей типа LST, которые потеряла Российская Федерация с начала полномасштабного вторжения. Речь идет о корабле "Саратов", который затонул 24 марта 2022 года, "Минск, который уничтожили 13 сентября 2023 года. Кроме этого, еще два БДК могли быть повреждены.

В британской разведке отметили, что россияне, вероятно, хотели использовать свои БДК для проведения значительных десантных атак во время вторжения, поэтому оккупанты удвоили количество этих судов в Черном море. Из-за того, что война затянулась, эти корабли чаще стали использовать для оказания материально-технической поддержки.

"Это важная роль, поскольку она усиливает жизненно важное и относительно хрупкое автомобильное и железнодорожное сообщение Крымского моста, который соединяет Крым с Россией", — добавили в Минобороны Великобритании.

Напомним, 28 декабря председатель Общественного совета при Одесской ОГА, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что после уничтожения БДК "Новочеркасск" в Феодосии оккупанты вывели из города остатки Черноморского флота. Речь идет о минном тральщике "Александрит", спасательном буксире "Капитан Гурьев" и еще одном военном корабле.

27 декабря журналист Кристиан Триберт опубликовал спутниковые снимки, на которых видны остатки российского БДК "Новочеркасск" в порту Феодосии в Крыму.