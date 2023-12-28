На оккупированной части Запорожья РФ не может укомплектовать свои фейковые службы, — ЦНС

По данным подполья, чтобы заполнить дефицит враг вынужден завозить на ВОТ "гастролеров из РФ" на ротационной основе, или же снижать требования к устройству на работу.

Россиянам до сих пор не удается укомплектовать свои фейковые органы власти на оккупированных территориях Украины. В частности в Запорожской области комплектация штата спасателей достигает около 50% от необходимого. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 28 декабря.

По информации подполья, пока россияне рассказывают об улучшениях, которые несут на захваченные земли и "поддержке" со стороны местного населения, реальность же заключается в том, что большинство людей или покинули регион, или же отказываются от сотрудничества с врагом.

Поэтому, как отмечают в ЦНС, страна-агрессор до сих пор не может завершить комплектацию своих "фейковых структур" типа полиции, спасателей и больниц. В результате оккупанты вынуждены завозить на ВОТ "гастролеров из РФ" на ротационной основе.

Сейчас численность личного состава ГСЧС на временно оккупированных территориях Запорожья составляет 940 человек, при 1780 необходимых. Чтобы восполнить дефицит, враг снижает требования к устройству на работу, что "сказывается на качестве".

Напомним, 28 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что российские захватчики продолжают вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий на "оздоровление". Только за осень было зафиксировано тысячи таких случаев.