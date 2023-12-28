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Начали охоту: ВСУ за год уничтожили 45 самолетов ВС РФ, — аналитики (инфографика)

Владимир Пенов
Фото: РИА Новости | За год ВСУ уничтожили 45 вражеских самолетов

По данным проект UA War Infographics, самым удачным месяцем для украинских военных оказался не декабрь, когда было сбито 6 самолетов, а начало года — в январе их было уничтожено 10.

За 2023 год Вооруженные силы Украины уничтожили 45 боевых самолетов России. Об этом 28 декабря сообщают аналитики проекта UA War Infographics и публикуют соответсвующую инфографику.

Согласно данным аналитиков, самым удачным месяцем для охотников на вражеские самолеты оказался январь.

"ВСУ сбили 45 российских самолетов в 2023 году, больше всего в январе — 10 бортов. А в последние месяцы ВСУ, кажется, начали охотиться за ними", — отмечают аналитики.

Примечательно, что с января по июнь включительно был уничтожен в общей сложности 31 самолет, а с июля по сентябрь произошло некоторое затишье, когда не было уничтожено ни одного вражеского борта.

Фото: UA War Infographics

Однако уже в октябре ВСУ уничтожили шесть самолетов, в ноябре — еще два, и в декабре — еще шесть российских "птичек".

Минус шесть российских самолетов в декабре

5 декабря Силы обороны уничтожили российский самолет Су-24М над Черным морем в районе острова Змеиный. Западные эксперты в публикации The War Zone высказали мнение, что по самолету отработали с помощью ракеты класса "земля-воздух" американского комплекса Patriot.

22 декабря 2023 года сообщалось об уничтожении трех российских истребителей Су-34 — они потерпели крушение на временной оккупированной части левобережной Херсонщины. После этого ВС РФ потеряли еще один Су-34 в районе Мариуполя и Су-30М над Черным морем.

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Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что пока не может сказать, каким именно вооружением работали по авиации, но отметил, что оно может действовать на разных участках фронта — не только на юге.