Революционер в мире оружия: скончался создатель легендарного пистолета Glock

Изобретателю культового пистолета было 94 года. Его состояние в 2021 году оценивалось в 1,1 млрд долларов. У Гастона Глока остались жена, дочь и двое сыновей.

Австрийский разработчик легендарного пистолета и основатель компании Glock Гастон Глок скончался в среду, 27 декабря в возрасте 94 лет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В компании отметили, что изобретатель культового пистолета не только совершил революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и сумел сделать бренд Glock мировым лидером в индустрии огнестрельного оружия.

Военные обозреватели War is Boring напомнили читателям, что Компания Glock вывела полимерный пистолет из ниши в мейнстрим и выпустила серию пистолетов, которые в итоге стали золотым стандартом для правоохранительных органов и вооруженных сил по всему миру. Об этом свидетельствую цифры — в 2020 году компания достигла исторического рубежа, выпустив более 20 000 000 пистолетов Glock.

Гастон Глок основал свою компанию в 1963 году, а в начале 1980-х годов он разработал новую модель пистолета — Glock 17, которое и завоевало мировую известность. Буквально через три года пистолет был взят на вооружение армии Австрии, а в 1984 году оружие успешно прошло испытание в НАТО.

Помимо превосходных характеристик пистолет Glock 17 стал известен тем, что попал на кадры культового фильма "Матрица", что придало ему еще большей популярности.

Несмотря на блестящий успех и рост активов компании сам Гастон Глок вел достаточно затворнический образ жизни. Он редко появлялся в свете и большую часть времени проводил в имении на берегу озера в Австрии.

Гастон Глок (слева) со своим детищем — пистолетом Glock. Источник: Reddit

В возрасте 70 лет изобретатель и бизнесмен Глок пережил покушение, а заказчиком убийства оказался его деловой партнер Чарльз Эверт. Исполнителем был уроженец Франции Жак Пешьо — во время нападения он ударил несколько раз Глока по голове резиновым молотком, однако 70-летний мужчина сопротивлялся и смог нокаутировать нападающего.

Позже выяснилось, что Глок во время нападения потерял много крови от нанесенных ран, но ему удалось выжить. Его убийцы были наказаны — Эверта приговорили к 20 годам тюрьмы, Пешьо получил 17 лет заключения.

Издание Forbes оценило личное состояние бизнесмена в 2021 году в 1,1 млрд долларов. У него остались жена, дочь и двое сыновей.

Ранее сообщалось, что основатель стартапа Gravity Industries Ричард Браунинг показал новую разработку — реактивный ранец с пистолетом Glock, который наводится на цель автоматически. Система наведения отслеживает, куда смотрит оператор взглядом и начинает туда стрелять.