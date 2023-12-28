Кремль готовит гибридную кампанию против Украины: разведка объяснила, в чем она заключается

В среде "кремлевских аналитиков" отметили недопустимость любого прекращения боевых действий, сохранения нашей страной выходов к Черному морю и наличия "прозападного режима" в Киеве.

Российская Федерация готовит очередную информационно-психологическую кампанию, цель которой — подорвать легитимность президента Украины и руководства нашего государства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По информации ГУР, в середине декабря 2023 года в Москве состоялось заседание так называемого института стран СНГ, который находится под контролем российского президента Владимира Путина и финансируется из бюджета страны-агрессора. Ключевой темой встречи стала война против Украины.

В ходе обсуждения перспектив дальнейшего военного противостояния "эксперты" пришли к выводу, что украинское военное командование якобы перешло к позиционной обороне. По мнению россиян, ее цель:

срыв российского наступления зимой и весной 2024 года;

укрепление оборонительных линий;

усиление системы ПВО;

накопление боеприпасов;

формирование боеспособного резерва.

Так называемые эксперты убеждены в том, что сценарий сделает невозможным дальнейший захват Украины силовыми методами. Поэтому в среде "кремлевских аналитиков" отметили недопустимость любого прекращения боевых действий, сохранения нашей страной выходов к Черному морю и наличия "прозападного режима" в Киеве.

Кроме того, на встрече в Москве звучали призывы к очередной информационно-психологической кампании против высшего военно-политического руководства Украины по теме "президентских выборов".

"Цель кампании — подорвать легитимность президента Украины и руководства нашего государства среди стран, которые якобы являются союзниками и партнерами России, и — если получится — среди украинских граждан", — объясняют в разведке.

Спецслужбы РФ начали информационную атаку на украинцев за рубежом

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что российские спецслужбы начали реализовывать новую информационную кампанию, которая направлена против украинцев, проживающих в других странах.

По информации ГУР, на телефоны украинцев в разных уголках планеты могут приходить сообщения провокационного содержания, пишут представители спецслужбы. В тексте граждан будут призывать помочь Москве изгнать "американских сатанистов" с "исконно русских земель".

В конце посланий к украинцам за рубежом спецслужбы Кремля оставляют фразу: "Из России с любовью", — добавляют в украинской разведке. Это очередная информационная атака Москвы против наших граждан, которая направлена на запугивание, деморализацию, а также дезорганизацию.

Напомним, 14 декабря сообщалось, что спецслужбы РФ до сих пор распространяют в Украине шпионское ПО, о чем заявили расследователи центра NGL.media. По информации журналистов, шпионские программы российских спецслужб до сих пор интегрируются в различные украинские онлайн-сервисы, которыми пользуются в сфере услуг, бьюти-индустрии, спортивных центрах и частной медицине.