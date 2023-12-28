В полиции назвали фейком так называемое смертельное избиение во время вручения повестки в Белой Церкви

Правоохранители опровергли информацию о смертельном избиении мужчины во время вручения повестки в Белой Церкви.

В сети обсуждают якобы избиение представителями ТЦК парня во время вручения повестки. После встречи с сотрудниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки он, если верить сообщениям в соцсетях, оказался в больнице и на следующий день умер. Белоцерковское районное управление полиции предупредило, что эта информация не соответствует действительности.

Там сообщили, что правоохранители не получали подобных обращений. Представители ТЦК также утверждают, что указанных ситуаций во время общения с жителями города не возникало.

"Сообщаем, что в полицию подобных сообщений не поступало. Представители ТЦК также утверждают, что указанных ситуаций во время общения с жителями города не возникало", — заявили правоохранители.

Полиция призвала граждан проверять и распространять информацию только из официальных источников.

Информация об избиении парня

Отметим, что в сети распространяется информация, что 27 декабря в Белой Церкви представители ТЦК якобы избили парня во время вручения повестки.

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В тексте сообщений некоторых Телеграмм-каналов, в частности, "Белая Церковь — без табу" говорится о том, что работники ТЦК во время вручения повестки сначала поссорились с мужчиной, а затем ссора переросла в драку.

Белоцерковское районное управление полиции опровергло информацию об избиении

Мужчине нанесли удары, а на следующий день парень якобы "умер в больнице им. Симашко" (в городе Белая Церковь есть Белоцерковская городская больница №2, которая находится на ул. им. Игоря Зинича (бывшая им. Семашко) — ред.).

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Как уже отмечалось выше, Белоцерковское районное управление полиции опровергло данную информацию.

Тем временем в Украине ужесточат наказание за неявку в ТЦК и СП в случае принятия нового законопроекта о мобилизации.

Адвокат Екатерина Анищенко заявила, что в случае принятия законопроекта о мобилизации, последствия для мужчин, которые уклоняются от мобилизации, будут похожи на те, которые наступают, когда гражданин уклоняется от выплаты алиментов.

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