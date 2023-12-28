Усиление мобилизации в Украине: заблокируют ли счета мужчинам, которые проигнорируют повестку

Согласно новому законопроекту о мобилизации ТЦК смогут присылать повестки по электронной почте. Мужчин, которые не будут приходить в военкомат, будут штрафовать.

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В Украине ужесточат наказание за неявку в ТЦК и СП в случае принятия нового законопроекта о мобилизации. Экономист Олег Пендзин в комментарии "ТСН.ua" сообщил, что некоторым мужчинам, которые проигнорируют повестку, могут заблокировать банковские счета.

"ТЦК будут иметь полномочия без оформления админпротокола накладывать штраф. А наложение штрафа, который не уплачивается в течение установленного законодательством срока, автоматически заносит нарушителя в Единый реестр должников. Через такой механизм они собираются задействовать этот реестр", — сказал Олег Пендзин.

По его словам, это единственный способ обеспечить конституционность такого инструментария. Экономист объясняет, что ТЦК будут присылать повестку военнообязанному гражданину по электронной почте. Если человек не явится в ТЦК, то на него наложат штраф в размере нескольких тысяч гривен. Пендзин отметил, что не знает, как будут определяться сроки для погашения. Однако человек будет попадать в реестр должников, если не будет платить штрафы.

"Если человек попадает в этот реестр, то в отношении него начинает работать исполнительная служба, которая может заблокировать счета, запретить распоряжаться имуществом. То есть хотят сделать такой механизм", — пояснил он.

Олег Пендзин добавил, что в окончательном варианте законопроект о мобилизации может быть несколько иным. Он отметил, что то, что сейчас написано в законопроекте, это "ужас и слезы". Экономист считает, что эта норма и огромные штрафы исчезнут.

Напомним, адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко заявила, что в случае принятия законопроекта о мобилизации, последствия для мужчин, которые уклоняются от мобилизации, будут похожи на те, которые наступают, когда гражданин уклоняется от выплаты алиментов.

Ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал, что в ВСУ служит большее количество женщин в процентном соотношении, чем в любой армии стран НАТО. Он подчеркнул, что женщин не нужно силой мобилизовать, поскольку они "активно участвуют в военной службе".