Посилення мобілізації в Україні: чи заблокують рахунки чоловікам, які проігнорують повістку

Відповідно до нового законопроєкту про мобілізацію ТЦК зможуть надсилати повістки електронною поштою. Чоловіків, які не приходитимуть до військкомату, штрафуватимуть.

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В Україні посилять покарання за неявку до ТЦК та СП в разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію. Економіст Олег Пендзин у коментарі "ТСН.ua" повідомив, що деяким чоловікам, які проігнорують повістку, можуть заблокувати банківські рахунки.

"ТЦК матимуть повноваження без оформлення адмінпротоколу накладати штраф. А накладення штрафу, який не сплачується протягом встановленого законодавством терміну, автоматично заносить порушника до Єдиного реєстру боржників. Через такий механізм вони збираються задіяти цей реєстр", — сказав Олег Пендзин.

З його слів, це єдиний спосіб забезпечити конституційність такого інструментарію. Економіст пояснює, що ТЦК надсилатимуть повістку військовозобов'язаному громадянину електронною поштою. Якщо чоловік не з'явиться до ТЦК, то на нього накладуть штраф у розмірі декількох тисяч гривень. Пендзин наголосив, що не знає, як визначатимуться терміни для погашення. Проте людина потраплятиме до реєстру боржників, якщо не сплачуватиме штрафи.

"Якщо людина потрапляє до цього реєстру, то щодо неї починає працювати виконавча служба, яка може заблокувати рахунки, заборонити розпоряджатися майном. Тобто хочуть зробити такий механізм", — пояснив він.

Олег Пендзин додав, що в остаточному варанті законопроєкт про мобілізацію може бути дещо іншим. Він зауважив, що те, що наразі написано в законопроєкті, це "жах і сльози". Економіст вважає, що ця норма та величезні штрафи зникнуть.

Нагадаємо, адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко заявила, що в разі прийняття законопроєкту про мобілізацію, наслідки для чоловіків, які ухиляються від мобілізації, будуть схожі на ті, які настають, коли громадянин ухиляється від виплати аліментів.

Раніше ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман розповів, що в ЗСУ служить більша кількість жінок у відсотковому співвідношенні, ніж у будь-якій армії країн НАТО. Він наголосив, що жінок не потрібно силою мобілізувати, оскільки вони "активно беруть участь у військовій службі".