В Украине изменились правила выплат родственникам погибших военных

Владимир Зеленский подписал инициативу, которая предусматривает, что военный будет сам выбирать — кому и в каком соотношении будут начислены средства в случае его смерти или гибели. Заработать закон может с апреля следующего года.

Военные получат возможность определять, кто будет получать компенсацию в случае их смерти. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте Верховной Рады.

Нормы устанавливают право составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти). Это касается выплаты единовременной денежной помощи следующим категориям граждан:

военнослужащим, резервистам и военнообязанным (призванным на учебные и специальные сборы или для соответствующего прохождения службы в военном резерве);

лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;

работникам объектов критической инфраструктуры;

должностным лицам местного самоуправления;

государственным служащим;

полицейским.

Указанные категории граждан будут получать возможность определять, кому и в каких процентах будут осуществляться выплаты, в частности единовременная денежная помощь в случае их смерти или гибели. Соответствующие нормы будут действовать после приведения нормативно-правовых актов Кабмина.

На единовременную денежную помощь имеют право нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица, малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова (вдовец).

Правительство согласует соответствующую документацию в законодательство, чтобы обеспечить с апреля 2024 года возможность составлять личное распоряжение.

Деньги родным пленных и пропавших без вести — инициативы Рады

В парламенте, как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, намерены усилить социальную защиту бойцов Вооруженных сил Украины и полицейских. Законом предлагалось сохранить денежное обеспечение лиц начальствующего и рядового состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах, и возможность выплаты их семьям. Норма не распространяется на граждан рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, если они добровольно сдались в плен или самостоятельно оставили место службы.

Напомним, 28 декабря бывший нардеп Игорь Луценко назвал несправедливым законопроект о мобилизации. Он обратил внимание на то, что люди не знают ответственных за такие инициативы.