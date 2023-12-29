ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву: в жилых домах пожары, есть пострадавшие (видео)

По данным мэра Виталия Кличко, минимум 7 человек получили различные ранения. Из-за ракетного удара также пострадало здание станции метро "Лукьяновская".

Российские оккупанты 29 декабря осуществили масштабный ракетный обстрел мирных городов Украины, среди которых и столица. Фокус собрал все подробности атаки на Киев.

Согласно информации от начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, которая была обнародована в Telegram-канале, последствия ракетной атаки зафиксированы сразу в нескольких районах.

В Святошинском районе столицы предварительно падение обломков и проверяется информация касаемо возможных разрушений.

"Зафиксировано падение обломков также в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно, есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Позже появились данные, что в Подольском районе возгорание произошло на территории складских помещений. Предварительно есть раненые, однако информацию продолжают уточнять.

На место отправились экстренные службы, которые должны будут справиться с последствиями атаки.

Информацию про возгорание в Подольском районе Киева подтвердил также мэр столицы Виталий Кличко. Он написал, что горит складское помещение и на месте уже находятся экстренные службы.

"Сейчас 5 пострадавших в столице. В Подольском районе двум мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двух — в Шевченковском", — написал Виталий Кличко.

Отдельно городской глава добачил, что взрыв повредил здание станции метро "Лукьяновская". Она продолжит работать в качестве укрытия, однако поезд будет следовать через нее без остановки.

Позже Виталий Кличко уточнил, что госпитализировано уже семеро граждан, пять из них — в Шевченковском районе. Медики продолжают выполнять свою работу на месте ЧП.

Киевские власти поделились подробностями ракетной атаки на столицу Фото: Telegram

Напомним, 29 декабря сообщалось, что ВС РФ нанесли новый ракетный удар по Украине и в нескольких регионах прозвучали взрывы. По данным Воздушных сил, пуски крылатых ракет осуществлялись из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также несколько баллистических ракет были выпущены из района оккупированного Крыма.