Погибший и десятки раненых: подробности массированного удара ВС РФ по Киеву (фото)

Во время масштабной атаки враг применил различные типы ракетного вооружения и дроны-камикадзе Shahed. В Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и суммарно длилась почти пять часов.

В результате одного из самых массированных воздушных ударов 29 декабря по Киеву в столице есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По оперативной информации медиков, сейчас известно о 23 пострадавших. 20 из них госпитализировали. Один человек погиб. Медики и спасатели продолжают работу на местах.

По информации КМВА, во время масштабной атаки враг применил различные типы ракетного вооружения, в частности барражирующие боеприпасы типа "Shahed", ракеты Х-22/Х-32 со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, баллистические ракеты, С-300, крылатые ракеты Х-101/Х555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС, аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К.

"В Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и суммарно длилась почти 5 часов. Во время последней тревоги столица была актуализирована несколькими десятками ракет различного типа. Они заходили на город волнами и с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей. Но в результате такой массированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушения и пострадавшие", — сообщили в КГВА.

Фото: ДСНС

Последствия вражеской массированной атаки по Киеву

В результате массированного удара по столице повреждено здание станции метро Лукьяновская.

В Подольском районе произошло возгорание склада площадью 3000 квадратных метров. Сейчас там работают спасатели ГСЧС.

В Святошинском районе зафиксировано возгорание незаселенного многоэтажного дома, а также возгорание трех автомобилей.

Оба пожара ликвидированы.

В Шевченковском районе оккупанты нанесли масштабные разрушения:

загорелся недостроенный бизнес-центр;

произошло повреждение жилого дома;

загорелась территория гаражей — пожар ликвидирован;

произошел пожар на территории складских помещений;

возгорание на территории нежилой застройки.

В Дарницком районе произошло повреждение жилого многоэтажного, а также частного домов.

Напомним, по словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, целью российских войск 29 декабря была вся территория Украины. В результате массированных ударов есть погибшие и раненые также в других городах Украины. Враг нанес массированный удар сегодня различными средствами воздушного нападения.

Напомним, 29 декабря Россия осуществила массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно о "прилетах" в ряде городов Украины. В частности, в Харькове с 5 до 8 утра прилетело 22 ракеты. Повреждены медучреждения, жилые и нежилые дома.