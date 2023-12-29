Обстрел Львова: ВС РФ атаковали ракетами и Shahed, 15 раненых (фото, видео)

На месте попадания работают соответствующие службы. В результате атаки повреждены жилые дома и школы. Известно об одном погибшем и 15 пострадавших людях, один из них — в тяжелом состоянии.

29 декабря Вооруженные силы России осуществили массированный ракетный обстрел ряда городов Украины. В результате атаки ВС РФ во Львове пострадали по меньшей мере 15 человек. Повреждены дома и учебные заведения. Фокус собрал все подробности ракетного удара по Львову.

Во Львовской области воздушная тревога звучала дважды — около 3 часов ночи и 7 утра. Первый раз область атаковали иранские ударные дроны "Shahed".

По информации главы Львовской ОВА Максима Козицкого, враг выпустил по Львовщине 14 беспилотников, 8 из них были уничтожены.

В результате этой атаки повреждено одно из львовских предприятий. Сообщалось о повреждении административного здания и производственных цехов. Жертв или пострадавших нет.

Фото: Скріншот

Мэр Львова Андрей Садовый сообщал о пожаре на объекте критической инфраструктуры. На месте работали соответствующие службы.

Фото: скріншот

Во время второй ракетной атаки на западе Украины было уничтожено 22 крылатые ракеты, есть попадания, в частности, во Львове. Первые взрывы в городе прозвучали около 8:20.

Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины

В результате ракетных ударов повреждены 13 жилых домов, три школы и один детский сад.

Фото: Facebook/Андрій Садовий

Фото: Facebook/Андрій Садовий

Максим Козицкий сообщал о попадании в жилой район, предположительно из-за падения обломков в одном лицее начался пожар. Также он опубликовал видео с места происшествия на котором можно увидеть, что соответствующие службы оградили место попадания, а в близлежащих домах выбило окна и двери.

Вскоре стало известно, что в результате атаки погиб один человек, еще 15 человек получили ранения. По меньшей мере одна пострадавшая — в тяжелом состоянии. Отмечалось, что на момент "прилета" люди находились в домах, большинство из них получили ранения из-за осколков разбитых окон.

Как сообщали в Главном управлении ГСЧС во Львовской области, на месте попадания российских ракет работают соответствующие службы.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

По словам мэра Львова, одна из поврежденных школ непригодна для обучения в ближайшее время. В мэрии будут рассматривать вопрос полного возмещения потерь пострадавшим людям. На время ремонта домов, которые непригодны для проживания, город обеспечит отселение жителей.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку украинских городов. Он заявил, что Россия выпустила по Украине более 110 ракет, большая часть из них была сбита. Президент подчеркнул, что РФ продолжает осуществлять террористические удары.

Также враг ударил ракетой по ТЦ и роддому в Днепре. Медики спасают 25-летнего парня, который получил тяжелые ранения в результате атаки на город.