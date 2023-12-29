Огромный предмет в животе: в Мечникова спасают раненого возле ТЦ в Днепре 25-летнего парня

Парень направлялся в магазин за хлебом, и прямо возле него разорвалась вражеская ракета. Он в тяжелом состоянии находится в операционной.

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В Днепре в клинической больнице имени Мечникова прямо сейчас три бригады врачей оперируют 25-летнего парня, который получил сверхтяжелые ранения в результате ракетного удара оккупантов по городу. Об этом в фейсбук сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко.

По его словам, раненый парень — случайный прохожий, вблизи которого взорвалась вражеская ракета.

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Российская ракета попала в ТЦ в Днепре: есть погибшие и раненые

"Разбитая голова, черепно-мозговая гематома, вырванные куски тела, огромный предмет в животе, которой разорвал кишечник, перелом голени и множество других ранений. 25-летний Александр шел в магазин за хлебом и сигаретами возле ТЦ "Апполо", собственными глазами увидел страшный взрыв. Через минуту "скорая" была возле него, еще успел сказать: "Ужас, я это видел", — написал Рыженко.

По словам Рыженко, после этого парень потерял сознание. Его доставили в больницу имени Мечникова, и он находится в операционном зале. Пострадавшего оперируют 3 бригады врачей — нейрохирурги, хирурги и травматологи. Персонал медучреждения надеется, что парень выживет.

"Ужасная война убивает простых рядовых украинцев", — резюмировал Рыженко.

Также известно, что вражеская ракета попала по роддому в Днепре. По словам городского головы Бориса Филатова, спасатели ГСЧС успели достать из охваченного огнем здания четырех рожениц.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в настоящее время известно о 5 погибших. Увеличилось количество и пострадавших. Их — более 20. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут быть люди.

Напомним, что утром 29 декабря ВС РФ запустили крылатые ракеты по Украине. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре и Киеве. По словам представителя Воздушных сил, целью российских войск была вся территория Украины. РФ применяла баллистические и крылатые ракеты, которые запускали с нескольких направлений — летело все, кроме "Калибров".