Залп до 20 "Калибров": Россия вывела в Черное море ракетоносители, — ВМС (инфографика)

По словам спикера командования Дмитрия Плетенчука, из-за вынужденной передислокации ЧФ РФ обслуживание военных кораблей и их логистика нарушены. Поэтому российские оккупанты не наносят ракетные удары из акватории Черного моря.

Утром 29 декабря российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море 8 кораблей, из которых три ракетоносителя. Об этом сообщает командование Военно-Морских сил Украины.

В информации уточняется, что эти ракетоносители могут быть заряжены ракетами общим залпом до 20 "Калибров".

В Азовском море находится один российский корабль, а в Средиземном море — три, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 16 ракет.

Фото: ВМС ВСУ

Проход через Керченский пролив

За последние сутки в интересах РФ через Керченский пролив в Азовское море прошло 12 судов, из них три двигались из пролива Босфор. В то же время в обратном направлении, в Черное море, прошли 32 судна, из них 8 — в направлении пролива Босфор.

Ранее представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, почему российские оккупанты не атакуют Украину ракетами с моря. Он отметил, что из-за вынужденной передислокации кораблей Черноморского флота РФ из временно оккупированного Крыма в Новороссийск обслуживание военных кораблей и их логистика нарушены.

Отметим, что, согласно данным спутниковых снимков, 17 декабря практически весь флот оккупантов покинул Севастополь и перебазировался в Новороссийск. Там же находились четыре подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" и проекта 877 "Палтус".