Отказ от MILES: американских стрелков будут обучать по новой системе с помощью GPS

Система обучение с использованием лазеров буде заменена на систему SIMRES, над которой работают в компании Lockheed Martin. Она будет создана с применением оптического и GPS-оборудования.

Вот уже более четырех десятилетий армия и силовики многих стран мира используют лазерную систему для обучения личного состава стрелковому оружию в ходе подготовки. Но сейчас армия США ищет замену системе Multiple Integrated Laser Engagement System, более известной как MILES. О том, как будет выглядеть в будущем подготовка стрелков рассказали 29 декабря обозреватели National Defence.

С помощью лазеров, прикрепленных к оружию, стрелок в ходе подготовки ведет огонь по цели. Когда происходит попадание, система MILES посылает бойцу сигнал и может тогда он объявить цель раненой или мертвой. Такой принцип подготовки работал с 1980-х, но с тех пор претерпела несколько модернизаций. Последняя была проведена в 2012 году.

По словам одного из высокопоставленных армейских чиновников, все больше похоже на то, что армии придется придумать новую аббревиатуру для системы, поскольку буква "L" в названии MILES, скорее всего, исчезнет.

"Мы можем пойти и купить новую систему на основе лазера, которая будет новой версией старой технологии. Но наши высшие руководители сказали нам не делать этого: не покупать новые версии старых технологий сказал бригадный генерал Уильям Глейзер.

По его словам, среди новых концепций, которые могут заменить лазеры в тренировках по моделированию боевых действий, — оптические и GPS-парные устройства.

Руководитель кампании по созданию синтетической учебной среды компании Lockheed Martin Рэй Чандлер сказал журналистам, что по текущей версии MILES занимаются только около 45% бригадной боевой группы, проходящей через центр боевой подготовки. А 55% стрелков такая система недоступна.

По его словам, среди ключевых недостатков лазерных систем — невозможность имитировать непрямой огонь. Лист или капля дождя могут сбить лазерный луч, а если кто-то спрячется за тонкой картонной коробкой, лазер не сможет ее "пробить", хотя настоящая пуля сможет, отметил Чандлер.

Система SIMRES

В Lockheed Martin решили пойти по пути GPS и создать так называемую систему SIMRES. Она позволяет установить легкий универсальный модуль ориентации оружия размером с пачку жевательной резинки на ствол любого типа. Оператор может ввести в программное обеспечение баллистические характеристики оружия, чего не может сделать MILES. Он также учитывает условия окружающей среды.

Чандлер рассказал, что модуль, закрепленный на стволе, сопряжен с датчиком, установленным на шлеме солдата. Он может предоставить инструкторам множество данных, которые они раньше не могли собрать.

По его словам, новая система также может записывать, куда смотрел стрелок, отслеживать его перемещения по полю боя, засекать время, необходимое для захвата цели и стрельбы, а также сообщать инструкторам, когда он направил оружие на "противника".

Ранее сообщалось, что в США завершили испытания стрелкового оружия следующего поколения NGSW-Automatic Rifle (AR) и системы NGSW-Fire Control (FC) калибра 6.8-мм. Ожидается, что в ближайшем будущем данное оружие будет принято на вооружения американской армии.