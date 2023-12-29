Много погибших и раненых: генпрокурор и Нацполиция сообщили о последствиях обстрела РФ

В Офисе генерального прокурора заявили об открытии уголовного производства по факту атаки 29 декабря. Следователи изучают обломки ракет РФ, собирают доказательства.

Во время массированного ракетного удара РФ утром 29 декабря 2023 года взрывы раздавались в семи городах Украины. В результате российского обстрела погибли 18 украинцев, есть раненые. О деталях очередного преступления России сообщил генеральный прокурор Андрей Костин на портале ведомства. Информацию о количестве пострадавших уточнила пресс-служба Национальной полиции в Telegram-канале.

Российские ракеты нанесли масштабные разрушения, отметил чиновник. Среди пострадавших городов — Киев, Одесса, Харьков, Запорожье, Днепр, Львов, Конотоп. Повреждены и частично разрушены жилые дома, учебные заведения, роддом и тому подобное.

Согласно обновленным данным Нацполиции на 13:00, пострадало 150 украинцев:

погибло — 18 человек;

ранены — 132 чел.

В Днепре погибли 5 человек, ранены 28, в Харьковской области погибли трое, ранены — 13, в Запорожской области — погибли 4, ранены 12, в Одесской области — погибли двое, ранены 27 (данные уточняют, потому что завалы еще разбирают), во Львовской области погиб один человек, ранены 24, в Киеве погибли трое, ранены 22, в Киевской области — есть еще один раненый.

Среди раненых есть дети, отметил Костин. В частности, получили травмы двое несовершеннолетних — шести и восьми лет.

По факту российского преступления открыто уголовное производство, заявил генпрокурор.

Генпрокурор также опубликовал подборку фотографий с последствиями российского удара. В частности, ракеты РФ повредили жилые дома — есть полностью выгоревшие квартиры, есть целые кварталы с выбитыми стеклами.

Выбитые стекла в многоэтажках во Львове Разрушения от удара РФ 29 декабря Попадание в квартиры в Одессе во время удара РФ 29 декабря 2023 года Фото: Офис генпрокурора Прокуратура фиксирует последствия российского удара по Одессе 29 декабря Фиксация удара РФ 29 декабря

Кое-где от российских ударов вспыхнули пожары. Спасатели прибыли на места падения ракет, чтобы потушить пламя, разобрать завалы и для поиска пострадавших. Также работают следователи прокуратуры, собирая доказательства российского преступления — изучают обстоятельства, ищут обломки ракет.

Обстрел 29 декабря — пожар на месте удара Киев после российского обстрела 29 декабря Сумщина после удара РФ 29 декабря Обломки российской ракеты, выпущенной 29 декабря Разрушенный частный дом от удара РФ 29 декабря Торговый комплекс после обстрела 29 декабря Последствия удара РФ 29 декабря

Обстрел 29 декабря 2023 года — детали

Отметим, Россия нанесла массированный ракетный удар утром 29 декабря. В мониторинговых каналах писали о работе ПВО и взрывах в ряде областей: Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской. Позже областные военные администрации сообщили о пострадавших и о разрушениях в результате российского обстрела.

В частности, в Одессе произошел удар по жилому дому. В результате попадания ракеты повреждены несколько квартир на средних этажах. В Киеве есть повреждения станции метро "Лукьяновская", жилых домов, складского помещения возле производственного предприятия. Во Львове враг повредил учебное заведение, подтвердили во Львовской ОГА. В Днепре ракета РФ влетела в торговый центр, на месте попадания начался пожар.

Согласно заявлению спикера Воздушных сил Юрия Игната, для удара по Украине россияне использовали ракеты "Кинжал", баллистику, ракеты С-300 и дроны-камикадзе Shahed-136. Всего во время обстрела, который длился несколько часов подряд, ВС РФ запустили около 100 ракет, сообщил президент Владимир Зеленский.