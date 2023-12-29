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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины Массированные удары по Украине 29 декабря

Ракетный удар по Одессе: трое погибших, среди раненых есть дети (фото)

Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram | В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу

По словам главы ОВА Олега Кипера, на место инцидента прибыли спасательные службы, которые оказывают помощь тем, кто в этом нуждается. Людей продолжают искать под завалами.

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Российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе посреди ночи, а уже утром нанесли ракетные удары по городу. Об этом 29 декабря сообщил глава Одесской областной военной администрации в своем Telegram-канале.

По его словам, противник ударил по жилым домам, в которых в тот момент находились люди. В результате два местных жителя погибли, а еще 15 получили ранения разной тяжести.

"Среди них (пострадавших, ред.) двое детей — 6 и 8 лет. Все пострадавшие сейчас получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии. На месте работают все соответствующие службы", — написал Олег Кипер.

Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения Fullscreen
В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения Fullscreen
В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения Fullscreen
В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения Fullscreen
В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения Fullscreen
В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения Fullscreen
В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения Fullscreen
В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения

В Одесской ОВА также поделились фотографиями ударов ВС РФ по жилым домам в городе. Люди массово эвакуируются со зданий при помощи спасателей и им на месте оказывается необходимая помощь.

Спустя некоторое время появилась обновленная сводка от областной военной администрации. Количество жертв выросло до трех человек и тело одного из них вытащили из-под завалов в трехэтажном здании. Поисковые операции продолжаются.

Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения Fullscreen
В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения Fullscreen
В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения Fullscreen
В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения Fullscreen
В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения Fullscreen
В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения
Одесса, обстрел, Одесская область, война РФ против Украины, российское вторжение, разрушения

Отдельно Олег Кипер прокомментировал ночную атаку дронами-камикадзе по региону. В Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры.

"В Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. 10 "шахедов" уничтожили наши силы ПВО", — говорится в сообщении.

После ночной атаки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Напомним, 29 декабря ВС РФ осуществили массированный обстрел мирных городов Украины и президент Владимир Зеленский отреагировал на это. По его данным, было выпущено более сотни ракет и десятки людей получили ранения. Несколько из них погибли.