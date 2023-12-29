Над Польшей зафиксировали неизвестный объект: президент созвал срочное совещание с военными

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что государственные службы сработали немедленно, как только объект был замечен в воздушном пространстве страны.

Президент Польши Анджей Дуда 29 декабря созвал срочное совещание с военным руководством в связи с фиксацией неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время российской атаки на Украину. Об этом заявили в Канцелярии президента Польши в X (ранее Twitter).

В сообщении говорится, что Дуда поговорил с министром обороны Владиславом Косиняк-Камышом. Кроме того, на совещании, которое пройдет в Бюро национальной безопасности, также будут глава Генштаба генерал Веслав Кукула и командир Оперативного командования генерал-майор Мацей Клиш.

Анджей Дуда созвал срочное совещание Фото: Скриншот

Отметим, что ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отреагировал инцидент с неизвестным объектом в воздушном пространстве его страны. У себя в X он написал, что государственные службы сработали немедленно.

"Через Бюро национальной безопасности я нахожусь в контакте с президентом, премьер-министром, начальником Генерального штаба и оперативным командующим вооруженными силами. Государство работает!" — написал он.

Владислав Косиняк-Камыш отреагировал инцидент с неизвестным объектом Фото: Скриншот

Напомним, что 29 декабря над Польшей пролетел неизвестный объект. В польских ВС отметили, что радары их систем ПВО зафиксировали объект в воздушном пространстве. Войско страны было мобилизовано. Польская радиостанция RMF24 сообщила, что местные жители слышали сильный шум и свист. По данным СМИ, в окрестностях Замостья ведутся поиски — там мобилизованы значительные силы.

Также сообщалось, что в ночь на 29 декабря ВС РФ устроили массированную атаку на Украину. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, по городам "летело все" кроме "Калибров". Враг запустил несколько типов ракет и ударные беспилотники.