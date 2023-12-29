Неизвестный объект над Польшей: РФ специально атакует западные границы Украины, — генерал

По словам польского военного Романа Полько, Россия таким образом хочет дестабилизировать ситуацию или спровоцировать Варшаву.

Россия сознательно обстреливает регионы Украины, которые находятся на границе с Польшей. Об этом 29 декабря в эфире телеканала Telewizja Republika заявил польский генерал Роман Полько, который является членом Совета безопасности и обороны страны.

"Российская сторона сознательно производит операции или обстреливает Украину у границы с Польшей", — сказал он.

Также генерал отметил, что фиксация неизвестного объекта в воздушном пространстве Польши — это провокационные действия со стороны РФ. Россия таким образом хочет дестабилизировать ситуацию или спровоцировать Варшаву.

"Это безусловно провокационные действия, направленные на то, чтобы дестабилизировать или спровоцировать и польскую сторону. Это важно", — сказал он.

Роман Полько об инциденте с объектом над Польшей

Над Польшей зафиксировали неизвестный объект: что известно

Напомним, что 29 декабря над Польшей пролетел неизвестный объект. В польских ВС отметили, что радары их систем ПВО зафиксировали объект в воздушном пространстве. Войско страны было мобилизовано. Польская радиостанция RMF24 сообщила, что местные жители слышали сильный шум и свист. По данным СМИ, в окрестностях Замостья ведутся поиски — там мобилизованы значительные силы.

Затем стало известно, что президент Польши Анджей Дуда 29 декабря созвал срочное совещание с военным руководством в связи с фиксацией неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время российской атаки на Украину. Кроме того, Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что государственные службы сработали немедленно, как только объект был замечен в воздушном пространстве страны.