"Легенда": во Львове в результате ракетной атаки погиб известный баскетболист (фото)

Виктор Кобзистый был тренером и мастером спорта по баскетболу. Ему было 44 года.

В результате ракетного удара РФ по Львову 29 декабря погиб известный баскетболист, тренер и мастер спорта Виктор Кобзистый. Об этом сообщил в фейсбук начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин.

"Сегодня во время коварного обстрела р*шистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый — украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса. Соболезнования близким и родным", — написал Никулин.

Пользователи выразили соболезнования семье погибшего:

Легенда...

Вечная память. Соболезнования семье, близким и друзьям.

Помню, как он играл за сборную в 2000-х... Искренние соболезнования.

Как так? Витя....

Виктор Кобзистый: что известно

Виктор Владимирович Кобзистый (род. 7 марта 1979, Кременчуг) — украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса. С детства занимался футболом и хоккеем, но из-за высокого роста пришлось отказаться от футбола. Был лучшим игроком Украины среди 17-летних баскетболистов.

В свое время играл за сборную Украины в Чемпионате Европы с 2001 и 2005 гг. Завершил карьеру игрока летом 2011 года.

В 2011-2014 гг. работал ассистентом главного тренера киевского "Будівельника", в 2014 — главным тренером "ДнепрАЗОТ" из г. Каменское (до переименования — Днепродзержинск). С 2015 года — был президентом БК "Кремень". У Виктора Кобзистого осталась жена и двое сыновей.

Напомним, что 29 декабря РФ осуществила массированный ракетный обстрел ряда городов Украины. В результате атаки ВС РФ во Львове пострадали по меньшей мере 15 человек . Повреждены дома и учебные заведения.

По данным Львовской областной военной администрации, один человек погиб и еще 8 получили ранения. В результате вражеского обстрела повреждены 4 учебных заведения.