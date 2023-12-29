В Украине испытывают замену советских пулеметов КПВТ и НСВ: что известно (фото)

Новые пулеметы имеют характеристики лучше советских аналогов, а также должны заменить их в армии.

В Украине проходят испытания новейших пулеметов под калибр 14,5х114 мм и 12,7х99 мм. Об этом сообщает АрмияInform.

Одно из частных предприятий в Украине разработало пулеметы для нужд Вооруженных сил Украины. Крупнокалиберный пулемет калибром 14,5х114 мм предназначен для поражения легкобронированных целей по типу БТР или БМП, живой силы врага и огневых средств. Он должен заменить советский КПВТ такого же калибра, но заявляется, что украинская разработка имеет лучшие характеристики.

Сейчас пулемет должен пройти испытания и получить разрешение на эксплуатацию в ВСУ. После этого его можно устанавливать на БТРы или БРДМ. Также планируется его применение в виде станкового пулемета для пехоты.

Украинский пулемет калибром 12,7 мм Фото: АрміяInform

Второй пулемет разработали под калибр 12,7х99 мм. Он является аналогом советского пулемета НСВ и американского Browning M2 американского производства. Когда его допустят к эксплуатации, то он тоже заменит советский пулемет НСВ. Использование пулемета может быть в трех вариантах:

пехотный с сошками;

станковый;

танковый, например, для Т-64.

Отмечается, что украинские разработки являются очень нужными и ожидаемыми в Силах обороны из-за интенсивного расхода ресурсов имеющихся пулеметов.

Напомним, 22 декабря в Украине показали беспилотную турель "ШаБля" калибром 7,62 мм.

Также СМИ сообщили, что Sig Sauer продвигает пулемет XM250 под новый калибр 6,8 мм.