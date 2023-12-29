"Может усилиться давление, чтобы заморозить войну": Запад недооценил Россию, — генерал Бундесвера

Из-за недостатка вооружения украинские военные были вынуждены ночью проводить вручную разминирование. Тем временем россияне закупают через Казахстан немецкие холодильники, чтобы производить дроны.

Мир недооценил "стойкость" российских оккупантов и имел завышенные ожидания от контрнаступления ВСУ. Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung 29 декабря заявил генерал-майор Бундесвера, один из ближайших советников министра обороны Германии Бориса Писториуса и руководитель ситуационного центра Украины Кристиан Фройдинг.

О контрнаступлении ВСУ

"Оглядываясь назад, ожидания, что украинцы достигнут в своем оборонительном бою того, чего мы искренне желали им и себе, а именно, что они достигнут скорейших военных успехов, было, конечно, преувеличенным", — отметил он.

Военный подтвердил, что контрнаступление затормозилось в том числе и из-за недостатка некоторого вооружения. Защитники не имели поддержки с воздуха, а имеющиеся средства ПВО пришлось направить на защиту населенных пунктов и инфраструктуры от вражеских атак.

"Кроме того, Украина атаковала чрезвычайно хорошо развитые российские позиции, которые были заминированы и забаррикадированы до такой степени, которой мы, пожалуй, никогда раньше не видели в таком масштабе", — подчеркнул Фройдинг.

По его словам, в результаты ВСУ столкнулись со "значительными сбоями" в работе машин для разминирования и были вынуждены продвигаться пехотой. Мины, установленные оккупантами, пришлось разминировать вручную — ночью. Это отобрало много времени и принесло "большие потери".

"Украина все еще удерживает примерно 80% своей территории, и на этой основе может усилиться давление, чтобы заморозить войну. Это возможно, но не тот вариант, который мы хотим, и именно поэтому наша постоянная поддержка Украины является такой важной", — объяснил генерал.

По его мнению, ВСУ все же достигают успеха. Немецкий военнослужащий напомнил, что Украине удалось вернуть 50% утраченной территории и вытеснить Черноморский флот РФ из западной части Черного моря.

О заниженных ожиданиях от РФ

Однако представитель Бундесвера не стал отрицать, что Запад недооценил Россию. Он подтвердил, что на момент полномасштабного вторжения со стороны ВС РФ еще не видели такой "стойкости".

"Мы также не увидели, что им удастся то, что мы сейчас четко наблюдаем: они будут наращивать свой военно-промышленный комплекс, расширять его, наращивать производственные мощности, несмотря на режим санкций", — добавил Фройдинг.

Он предположил, что на Западе не учли и возможную поддержку РФ. В частности, Северной Кореей, Китаем или даже странами глобального юга.

"Известно, что Россия закупает потребительские товары, чтобы потом использовать их в военных целях, в том числе для производства беспилотников", — рассказал генерал.

Военный привел пример, что стране-агрессору даже удается использовать в военных целях освещение для холодильников. В частности, экспорт немецких холодильников в Казахстан "взорвался" во время войны. Россияне достают из них микросхемы управления.

О потерях России

В то же время он подчеркнул, что потери Кремля — "огромные". По данным западных ведомств, ВС РФ потеряли в боях 300 тысяч своих бойцов и четырехзначную цифру танков и БМП. Однако набор людей в ряды оккупантов продолжается.

"И, конечно, мы видим эти масштабные инвестиции в оружейную промышленность, которые также сопровождаются увеличением мощностей и расширением, особенно в производстве боеприпасов", — отметил Фройдинг.

По его словам, ВС РФ выйдут из войны в Украине "ослабленными как материально, так и кадрово".

"Москва рискнула и потеряла значительную часть модернизированных российских Вооруженных сил, как с точки зрения личного состава, так и современной техники. Персонал, который они сейчас набрали, плохо обучен", — подчеркнул представитель Бундесвера.

Он спрогнозировал, что РФ сможет изменить свое положение примерно через 5-8 лет. На Западе серьезно воспринимают такой риск, и это "временное окно" руководит действиями партнеров Украины.

Напомним, российские оккупанты вывели свои подразделения на левобережье Херсонщины. По предположению аналитиков, вражеские группировки нуждались в восстановлении из-за больших потерь.

В ГУР 29 декабря рассказали, при каких условиях в Кремле могут захотеть завершить войну в Украине.