Поставщик Минобороны пытался за полмиллиона долларов подкупить ГБР (фото, видео)

По информации следствия, бизнесмен пытался таким образом вернуться имущество своих компаний, которое изъяли в ходе расследования незаконных сделок в закупках одежды и белья для военных.

Правоохранители разоблачили бизнесмена, который является одним из крупнейших поставщиков Минобороны, на попытке подкупа. Подозреваемый пытался дать полмиллиона долларов взятки должностному лицу Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Таким незаконным способом мужчина пытался вернуть имущество своих компаний, которое было изъято в ходе уголовного производства.

Фото: державне бюро розслідувань

Отмечается, что предприниматель поставлял Министерству обороны Украины одежду. Компании подозреваемого победили в 23 тендерах на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен.

В ГБР говорят, что еще несколько месяцев назад открыли дело и начали расследовать незаконные сделки в закупках одежды и белья для украинских военных.

Фото: державне бюро розслідувань

Правоохранители выяснили, что поставлять одежду министерству должны были компании бизнесмена, которые не занимались производством одежды, а только строительством. В частности, у них не было производственных мощностей и складов для изготовления и хранения одежды.

Фото: державне бюро розслідувань

Как установило следствие, по предварительным оценкам такая сделка принесла бюджету убытки в размере 1,2 миллиарда гривен.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что компании мужчины не выполнили 6 договоров и по меньшей мере 7 договорам бизнесмен получил всю сумму средств, впрочем поставил лишь небольшую часть товаров.

Еще по 8 договорам компании бизнесмена поставили нужный объем товара, но с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Также, анализируя документы, правоохранители обнаружили, что поставленные Министерству обороны товары были по завышенным ценам. Сейчас проверяется причастность к незаконной деятельности бывших должностных лиц министерства, которые не совершили никаких действий в отношении компаний. Предварительно, убытки могут достигать 1 миллиарда гривен.

В ГБР отмечают, что продолжается досудебное расследование, а бизнесмену планируют сообщить о подозрении. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За попытку подкупа ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в конце ноября медиа сообщали, что на взятке задержали четырех судей Киевского апелляционного суда.

Также в начале декабря в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что завершили расследование в отношении бывшего чиновника "Укрзализныци". По информации следствия, подозреваемый получил в качестве взятки новый автомобиль стоимостью 1,5 миллиона гривен.