Shahed-238 в руках оккупантов: какое преимущество получит РФ применяя новые БПЛА

Предположительно новые беспилотники изготовлены из материала, поглощающего радиолокационные излучения. С учетом того, что дроны оснащены реактивными двигателями, они стали более мобильными и сложными для обнаружения.

Иранские медиа обнародовали изображения одной из последних военных разработок Ирана — реактивного беспилотника-камикадзе Shahed-238, который является модернизированной версией дрона Shahed-136, используемого Россией для ударов по Украине. В связи с этим обозреватели Army Recognition выясняли, каким преимуществам иобладает новый аппарат, и какие преимущества он может предоставить на поле боя.

Прежде всего эксперты отметили, что Shahed-238 имеет вариант с инфракрасной/оптической системой наведения, предназначена для поражения термоконтрастных объектов в тылу противника. Также есть вариант с радиолокационной головкой наведения, который может быть использован для противодействия системам ПВО.

"Одним из заметных улучшений по сравнению с Shahed-136 является возможность автономной навигации Shahed-238 к цели, что повышает его операционную гибкость по сравнению с ручным управлением", — пишут эксперты.

Это в свою очередь позволит увеличить дальность действия и снизить потребность в ретрансляционных станциях вблизи цели.

Дроны также имеют заметно черные фюзеляжи, что может говорить об использовании материалов, поглощающих радиолокационные излучения, хотя официального подтверждения этому пока нет, отмечают эксперты.

Конкретные технические характеристики Shahed-238 пока не разглашаются, однако ожидается, что его реактивный двигатель обеспечит высокую скорость, но за счет этого может уменьшиться дальность полета.

Что касается применения новых дронов, то с военной точки зрения развертывание Россией на поле боя в Украине реактивного беспилотника-камикадзе может дать ряд преимуществ. Это мобильные характеристики дрона, в частности, показатели скорость, маневренность и экономии топлива — важнейшие факторы для военных беспилотников.

Дроны также имеют дополнительные приводы, которые позволяют Shahed-238 выполнять более точные и сложные маневры. Это повысит точность удара по быстро движущимся целям. Более того увеличение числа приводов может позволить беспилотнику нести более тяжелую полезную нагрузку, что потенциально повышает его боевые качества.

Напомним, украинский эксперт Сергей Безкрестнов, оценивая потенциальную опасность новых "Шахедов" отметил, что решение установить реактивный двигатель на беспилотник с конструктивной точки зрения выглядит сомнительным. Между тем Shahed-238 за счет этого же решения смогут быстрее подлетать к цели и быть недосягаемыми для перехвата мобильными группами ПВО со стрелковым оружием.