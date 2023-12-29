Шквальный огонь: "Мадяр" показал, как украинские бойцы доплывают до левобережья Херсонщины (видео)

Командир подразделения дронов также опубликовал запись, предположительно, сделанную вражеским беспилотником "за мгновение до прицельного удара" по украинским морпехам в районе Крынок.

Командир роты ударных БпАК "Мадяр", за голову которого объявлено вознаграждение в 1 млн рублей, показал, как снабжают украинских защитников на левом берегу Днепра. На опубликованных кадрах — лодка ВСУ, поблизости с которой видны многочисленные разрывы снарядов противника. Видео опубликовано на YouTube-канале Magyar.

Военнослужащий также показал видео, предположительно, снятое вражеским беспилотником, который приближался к позициям ВСУ на левобережье Днепра.

"Реальный ужас… а это обзор глазами… пилота-упыря. Наша лодка только подходит к перекрестку. Нет времени давить управление и мы "валим" видео, иначе, в отличие от АГС, управляемый дрон нанес бы прицельный удар… Еще мгновение FPV-висит вслепую и падает в воду", — рассказал украинский защитник.

Что видит пилот вражеского дрона на левобережье Днепра — видео

Штурмовые лодки по цене "мавиков"

Ко всему прочему, военнослужащий сообщил о собранных путем краудфандинга 180 комплектах штурмовых лодок Whaly Boats. Голландский производитель лодок сделал существенную скидку для ВСУ. Первую партию приобрели по цене 3150 евро. А все последующие заказы — на 20% дешевле, то есть лодка стоила меньше 100 тыс. гривен.

"У нас одна лодка вышла по спекулятивной цене дрона "Мавик". Я недавно покупал за ваши деньги срочно для подразделения "Мавики" по 80 тыс. гривен. Тут у нас штурмовые лодки, хорошо защищенные <…> И они сегодня реально работают", — сообщил он.

Напомним, что 28 декабря "Мадяр" показал, как уничтожаются FPV-дроны для минирования. БПЛА способны нести и сбрасывать в Днепр аналоги якорно-летних мин, крайне опасных для лодок.

Также сообщалось, что 20 декабря "Птахи Мадяра" уничтожили российский Т-80БВМ в районе Крынок на левобережье Херсонщины.