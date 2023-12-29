В Черкасской области во двор работника ТЦК прилетела граната: подробности (видео)

По сообщению пресс-секретаря местного ТЦК, хозяин дома, куда неизвестные бросили Ф-1, служит в роте охраны и не причастен к оповещению.

В Черкасской области, в городе Жашков, неизвестные ночью забросили гранату на частный двор работника ТЦК. В результате взрыва произошло повреждение забора и газовой трубы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

По заявлению правоохранителей во дворе местного жителя взорвалась граната Ф-1. Следователи изъяли обломки и предохранительную скобу. Никто не пострадал.

В полиции открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

В то же время бывший нардеп Игорь Мосийчук в своем видеоблоге рассказал, что гранату бросили якобы делопроизводителю местного ТЦК. По его словам, пока не известно, связано ли это с его профессиональной деятельностью.

"Случай произошел в ночь с 24 на 25 декабря. Мужчина служит в роте охраны и не причастен к оповещению. Предварительно, этот случай вряд ли связан с его деятельностью", — подтвердила пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея.

Также случай с гранатой в Черкасской области в эфире телеканала "Эспрессо" прокомментировал офицер ВСУ, народный депутат Украины 8 созыва Игорь Лапин.

Он отметил, что в Украине изменились настроения в обществе по усилению мобилизации.

По его словам, если в начале полномасштабной войны люди хотели платить, чтобы попасть в армию, сейчас наоборот — платят, чтобы откупиться от мобилизации.

Напомним, в СМИ со ссылкой на источники сообщили, какие категории украинцев будут призывать в 2024 году. В частности, призыв грозит студентам старше 30 лет.

В Полтавском областном ТЦК ответили, усиливают ли мобилизацию в Украине и почему начали вручать повестки на блокпостах.